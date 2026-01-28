4 من أعنف الرقصات مع إصابات النجوم

احتفل برنامج “الرقص مع النجوم” بموسمه الرابع والثلاثين في عام 2025، ولا يزال يحقق معدلات قياسية بعد كل تلك السنوات. في الواقع، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، ارتفعت شعبيته في عام 2025، حيث وصل إلى مستويات المشاهدة والتصويت التي لم يشهدها العرض منذ عام 2018. ومع ذلك، لا يخلو البرنامج من سلبياته الدراماتيكية، خاصة بالنسبة للمتسابقين الذين لم يعتادوا على أنظمة اللياقة البدنية القاسية اللازمة للرقص الاحترافي.
والحقيقة هي أن العديد من المشاهير الذين دخلوا قاعة “الرقص مع النجوم” لم يغادروا بالكأس المعكوسة ولكن بإصابات خطيرة. لقد اضطر العشرات من المتسابقين إلى الانسحاب من المسابقة على مر السنين، وكانت بعض الحوادث التي تعرضوا لها أسوأ بكثير من مجرد خدوش أو صدمات غير مريحة. على سبيل المثال، تعرضت إيلين هندريكس لإصابة مخيفة في الضلع أثناء التدرب على العرض المباشر. كما أوضح شريكها في الرقص آلان بيرستن في ذلك الوقت، “تجمدت إيلين وقالت إنها لا تستطيع التحرك ولا تستطيع التنفس. حدث شيء ما في ضلعها” (عبر ABC News).
ووصفت هندريكس أيضًا ما خضعت له، قائلة إن ضلوعها “توقفت للتو”، مما جعلها غير قادرة على الحركة. أخبرت لاحقًا The Hollywood Reporter أن الصور أظهرت أنها لم تسبب أي ضرر دائم وأنها مستمرة في المنافسة على الرغم من شعورها بالألم.
تعرض ميستي ماي ترينور لتمزق في وتر العرقوب
حدثت إحدى إصابات “الرقص مع النجوم” الأكثر دراماتيكية عندما أصيبت ميستي ماي ترينور بتمزق في وتر العرقوب في الموسم السابع. ووصفت الأولمبية لشبكة سي بي إس نيوز ما حدث قبل تجربتها: “سمعت فرقعة”. لم تكن اللحظة أثناء عرض حي بل كانت بمثابة بروفة تسبق العرض الليلي.
يمكن أن تؤدي الحركات المفاجئة والمفاجئة التي تنطوي على قدميك وكاحليك إلى تمزق وتر العرقوب. تشمل العلاجات النموذجية لهذا النوع من الإصابات الراحة أو العلاج الطبيعي أو الجراحة. (هذا ما يحدث إذا لم يتم علاج تمزق وتر العرقوب.) تمزقات وتر العرقوب شائعة بشكل خاص بين الشخصيات الرياضية (مثل ماي ترينور، لاعب الكرة الطائرة الشاطئية المحترف) والراقصين المحترفين.
في حالة ماي ترينور، كان التدخل الجراحي ضروريًا لاستعادة وتر العرقوب في قدمها اليسرى. وبكل المقاييس، كانت الجراحة ناجحة. ومع ذلك، لم تتمكن ماي ترينور من مواصلة الرقص في العرض، واضطرت إلى إنهاء مشاركتها في ذلك الموسم. هذه ليست مفاجأة، نظرًا لأن العمليات الجراحية لوتر العرقوب يمكن أن تستغرق ما يقرب من نصف عام للشفاء.
عانت دوروثي هاميل من إصابة في الظهر
شابة أخرى من “الرقص مع النجوم” من صفوف الأولمبيين أصيبت وهي المتزلجة على الجليد دوروثي هاميل. في الواقع، حالتها أخرجتها من المنافسة خلال الموسم السادس عشر.
وخرج هاميل خلال الأسبوع الثاني من العروض بسبب إصابة في الظهر. ومع ذلك، لم تكن الإصابة ناجمة عن حادث أو خطأ. وبدلاً من ذلك، أدى رقصها إلى تفاقم الكيس الزليلي الذي كانت تعاني منه في عمودها الفقري. قال هاميل عن الانزعاج الذي أعقب ذلك، “إنه ينتشر أسفل ساقي وقدمي وليس لدي استقرار في كاحلي ولا أستطيع سحب أصابع قدمي إلى الخلف” (عبر ABC News).
عندما أعلنت هاميل توقفها أمام الحكام والجمهور، أضافت أن تلف الأعصاب الذي عانت منه قد يكون غير قابل للإصلاح. في الواقع، يمكن أن تكون الأكياس الزليلية مؤلمة جدًا ومنهكة أيضًا. إنها نموات مملوءة بالسوائل قد تترافق مع الشيخوخة الطبيعية، أو حالات التهاب المفاصل (يمكن أن تكون الأكياس الزليلية علامة تحذيرية لالتهاب المفاصل)، أو الإصابات. (تم بالفعل تشخيص إصابة هاميل بالتهاب المفاصل العظمي). بالإضافة إلى ذلك، تميل هذه الأعراض إلى الظهور لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وكانت هاميل في الخمسينيات من عمرها في ذلك الوقت.
كسرت كريستي برينكلي عظام ذراعها
في بعض الأحيان، لا تحدث إصابات “الرقص مع النجوم” أثناء المنافسة الفعلية. وبدلاً من ذلك، قاموا بالضرب قبل الحلقة الافتتاحية. خذ حالة كريستي برينكلي، التي اضطرت إلى الخروج من دائرة الضوء قبل أن تتألق.
كان من المفترض أن تكون برينكلي نجمة في تشكيلة الموسم 28، لكنها ألحقت ضررًا بمعصمها أثناء الفترة التي سبقت الأرقام الافتتاحية. كانت إصابات ذراعها ومعصمها شديدة بما يكفي لتبرير إجراء عملية جراحية، بحسب الشبكة (عبر انترتينمنت ويكلي). يشير تقرير USA Today إلى أنها تعثرت على قدمي شريكها الراقص وسقطت. ونتيجة لذلك، كسرت ذراعها، وهو أحد أكثر أنواع كسور العظام شيوعًا. على الرغم من أن برينكلي لم تتمكن من الاستمرار، إلا أن ابنتها، سيلور برينكلي كوك، تابعت ما توقفت عنه والدتها وصعدت إلى أرضية القاعة.
قالت برينكلي إنها كانت مكرسة لتحقيق الشفاء التام. ومع ذلك، فقد أعربت عن إحباطها من إصابتها بكتف متجمد بالإضافة إلى ذراعها المكسورة. (غالبًا ما تتعايش هذه الحالات). يحدث الكتف المتجمد بسبب التهاب حول مفصل الكتف. تعد حالات الكتف المتجمدة أكثر شيوعًا عند النساء ويمكن أن تستغرق سنة أو أكثر للشفاء.