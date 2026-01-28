4 من أعنف الرقصات مع إصابات النجوم

احتفل برنامج “الرقص مع النجوم” بموسمه الرابع والثلاثين في عام 2025، ولا يزال يحقق معدلات قياسية بعد كل تلك السنوات. في الواقع، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، ارتفعت شعبيته في عام 2025، حيث وصل إلى مستويات المشاهدة والتصويت التي لم يشهدها العرض منذ عام 2018. ومع ذلك، لا يخلو البرنامج من سلبياته الدراماتيكية، خاصة بالنسبة للمتسابقين الذين لم يعتادوا على أنظمة اللياقة البدنية القاسية اللازمة للرقص الاحترافي.

والحقيقة هي أن العديد من المشاهير الذين دخلوا قاعة “الرقص مع النجوم” لم يغادروا بالكأس المعكوسة ولكن بإصابات خطيرة. لقد اضطر العشرات من المتسابقين إلى الانسحاب من المسابقة على مر السنين، وكانت بعض الحوادث التي تعرضوا لها أسوأ بكثير من مجرد خدوش أو صدمات غير مريحة. على سبيل المثال، تعرضت إيلين هندريكس لإصابة مخيفة في الضلع أثناء التدرب على العرض المباشر. كما أوضح شريكها في الرقص آلان بيرستن في ذلك الوقت، “تجمدت إيلين وقالت إنها لا تستطيع التحرك ولا تستطيع التنفس. حدث شيء ما في ضلعها” (عبر ABC News).

ووصفت هندريكس أيضًا ما خضعت له، قائلة إن ضلوعها “توقفت للتو”، مما جعلها غير قادرة على الحركة. أخبرت لاحقًا The Hollywood Reporter أن الصور أظهرت أنها لم تسبب أي ضرر دائم وأنها مستمرة في المنافسة على الرغم من شعورها بالألم.