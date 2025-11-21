4 من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا خضعوا لتحولات كبيرة في فقدان الوزن

وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، فإن زيادة الوزن والسمنة شائعة جدًا في الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات NHANES 2017-2018، تم تصنيف 30.7% من البالغين على أنهم يعانون من زيادة الوزن، بينما يعاني 42.4% من الأفراد من السمنة، و9.2% يعانون من السمنة المفرطة. بالنظر إلى مدى انتشار زيادة الوزن والسمنة، ربما ليس من المستغرب أن يواجه المشاهير أيضًا صعوبات في زيادة الوزن.

وبعيدًا عن المخاوف الواضحة التي قد تكون لدى الأفراد البارزين بشأن الحفاظ على مظهرهم، يوضح المعهد أن زيادة الوزن والسمنة تشكل العديد من المخاطر الصحية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية. علاوة على ذلك، قد يواجه كبار السن مشاكل في المفاصل والحركة وفقدان الاستقلالية، مما يجعل من المهم بشكل خاص بالنسبة لهم الحفاظ على وزن صحي مع تقدمهم في السن (حسب المجلس الوطني للشيخوخة). ومع ذلك، كما توضح دراسة أجريت عام 2018 في Current Obesity Reports، فإن فقدان الوزن المتواضع بنسبة 5٪ إلى 10٪ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بحمل الوزن الزائد.

بالنظر إلى هذه الحقائق، فإن المشاهير مثلنا تمامًا، يلجأون إلى أساليب مختلفة لإنقاص الوزن وتحسين صحتهم، ليس فقط حتى يتمكنوا من التقدم في السن بشكل جيد، ولكن أيضًا حتى يتمكنوا من الاستمرار في متابعة العمل الذي يحبونه. هؤلاء هم عدد قليل من المشاهير الملهمين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين خضعوا لتحولات كبيرة في فقدان الوزن في السنوات الأخيرة.