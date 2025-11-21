4 من المشاهير الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا خضعوا لتحولات كبيرة في فقدان الوزن

وفقا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، فإن زيادة الوزن والسمنة شائعة جدًا في الولايات المتحدة. وفقًا لبيانات NHANES 2017-2018، تم تصنيف 30.7% من البالغين على أنهم يعانون من زيادة الوزن، بينما يعاني 42.4% من الأفراد من السمنة، و9.2% يعانون من السمنة المفرطة. بالنظر إلى مدى انتشار زيادة الوزن والسمنة، ربما ليس من المستغرب أن يواجه المشاهير أيضًا صعوبات في زيادة الوزن.
وبعيدًا عن المخاوف الواضحة التي قد تكون لدى الأفراد البارزين بشأن الحفاظ على مظهرهم، يوضح المعهد أن زيادة الوزن والسمنة تشكل العديد من المخاطر الصحية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مرض السكري من النوع الثاني، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية. علاوة على ذلك، قد يواجه كبار السن مشاكل في المفاصل والحركة وفقدان الاستقلالية، مما يجعل من المهم بشكل خاص بالنسبة لهم الحفاظ على وزن صحي مع تقدمهم في السن (حسب المجلس الوطني للشيخوخة). ومع ذلك، كما توضح دراسة أجريت عام 2018 في Current Obesity Reports، فإن فقدان الوزن المتواضع بنسبة 5٪ إلى 10٪ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المرتبطة بحمل الوزن الزائد.
بالنظر إلى هذه الحقائق، فإن المشاهير مثلنا تمامًا، يلجأون إلى أساليب مختلفة لإنقاص الوزن وتحسين صحتهم، ليس فقط حتى يتمكنوا من التقدم في السن بشكل جيد، ولكن أيضًا حتى يتمكنوا من الاستمرار في متابعة العمل الذي يحبونه. هؤلاء هم عدد قليل من المشاهير الملهمين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين خضعوا لتحولات كبيرة في فقدان الوزن في السنوات الأخيرة.
ووبي غولدبرغ
قالت ووبي غولدبرغ إن نداء الاستيقاظ الذي تحتاجه لإنقاص الوزن حدث عندما كانت في خضم إنتاج فيلم “Till” لعام 2022. وفي حديثها مع كيلي كلاركسون في مقابلة لبرنامج The Kelly Clarkson Show، كشفت غولدبرغ أن امرأة اعتقدت أنها ترتدي بدلة سمينة. قال النجم: “لقد كنت غاضبًا، هذه ليست بدلة سمينة، هذه أنا”. باستخدام تلك اللحظة كحافز، تقول غولدبرغ إنها انتقلت من وزن 300 رطل إلى خسارة “شخصين تقريبًا” (عبر اليوم).
تحدثت مقدمة البرنامج الحواري أيضًا عن كيفية استخدامها لدواء GLP-1 Mounjaro (tirzepatide) لمساعدتها على إنقاص الوزن، قائلة: “يحتاج الناس إلى التوقف عن الحكم على الجميع” (عبر Yahoo!). وفي مقابلة أجريت معها في أكتوبر 2025، قالت غولدبرغ إنها الآن بصحة جيدة. ومع ذلك، أضافت مازحة أنها تشعر “بالبرد الشديد” مع “لا كما” (عبر بريد يومي). هذا الأخير، الذي أطلق عليه الكثيرون اسم “Ozempic Butt”، هو في الواقع شكوى شائعة بين مستخدمي GLP-1. أبلغ الكثيرون أيضًا عن وجود “وجه Ozempic”.
أوبرا وينفري
ليس سراً أن أوبرا وينفري كافحت لعقود من الزمن مع وزنها، حيث اشتهرت بسحب عربة محملة بـ 67 رطلاً من الدهون عبر مسرح “The Oprah Winfrey Show” عام 1988 بعد أن خسرت كمية مماثلة عبر Optifast. ومع ذلك، قالت وينفري إنها استعادت وزنها بسرعة لأنه، على حد تعبيرها، “توقفت عملية التمثيل الغذائي لدي” (عبر موقع Oprah.com). وفي حديثها عن صراعاتها المستمرة، قالت لمجلة People: “لقد كانت رياضة عامة أن تسخر مني لمدة 25 عامًا. لقد تم إلقاء اللوم عليّ والخزي، وألقيت اللوم على نفسي وفضحها”.
في مقابلة مع اليوم (عبر اشخاص)، قالت وينفري إن الرغبة في الحفاظ على قدرتها على الحركة هي التي أدت إلى فقدان وزنها الحالي. وقالت: “لقد أصبحت أكثر ضعفاً إلى درجة أنه كان من الصعب السير حتى خطوتين فقط للوصول إلى السيارة”. بعد تجربة العديد من الخطط على مر السنين، وحتى شراء حصة في شركة WeightWatchers في عام 2015، قال قطب الإعلام إنه كان “ارتياحًا” و”هدية” أن يتم وصف دواء GLP-1، مضيفًا: “لقد انتهيت تمامًا من العار من الآخرين وخاصة نفسي”.
روزي أودونيل
في يناير 2023، شاركت روزي أودونيل مقطع فيديو على تطبيق TikTok الخاص بها تقول فيه إنها بدأت في تناول مونجارو لعلاج مرض السكري. ومع ذلك، أشارت إلى أن أحد الآثار الجانبية هو فقدان الوزن. في الآونة الأخيرة، في أغسطس من عام 2025، نشرت مقدمة البرنامج الحواري على Instagram، موضحة التقدم الذي أحرزته وأوضحت أنها “مصدومة” لأنها ترتدي الآن مقاس 12. وفي ضوء خسارتها البالغة 50 رطلاً، قالت النجمة لمتابعيها: “لا أستطيع أن أصدق أن هذا أنا الآن” (عبر Yahoo!).
ومع ذلك، فهي لا تنسب الفضل إلى شخصية مونجارو النحيفة فحسب. وتقول إن تناول الطعام الصحي والطهي لنفسها وإجراء تغييرات مثل الاستغناء عن الدايت كوك قد ساعد أيضًا. وفقًا لموقع Yahoo!، يستمتع أودونيل أيضًا باتجاه “طبق تيفاني” الشهير من TikTok، والذي يتضمن إنشاء لوح لحوم صحي لتناول الطعام طوال اليوم. تتضمن نسخة أودونيل جبنة بيبيبل قليلة الدسم والبيض والنقانق والزيتون والفطر وصدور الدجاج والفواكه والخضروات.
كاثي بيتس
تتصدر كاثي بيتس حاليًا عناوين الأخبار لدورها في إعادة تشغيل برنامج “Matlock” الجديد على قناة CBS، ولكن ليست مهاراتها التمثيلية فقط هي التي تجعل الناس يتحدثون. تظهر الممثلة أيضًا فقدان الوزن بمقدار 100 رطل. “لا أعتقد أنني كنت نحيفًا إلى هذا الحد منذ أن كنت في الكلية” ، قالت ذلك مهتاجًا لـ Variety (عبر الوقاية).
تقول بيتس إن الأمر لا يتعلق فقط بمظهر أفضل، موضحة أن زيادة الوزن تؤثر على عملها. وقالت: “اضطررت إلى الجلوس في كل لحظة أستطيع أن أتمكن من ذلك. كان من الصعب بالنسبة لي أن أمشي”. وأضافت بيتس أن مرض السكري منتشر في عائلتها، “ولم أرغب حقًا في التعايش مع ذلك”.
وأكدت الممثلة أيضًا أنها خسرت آخر 20 رطلاً من خلال عقار GLP-1 Ozempic (semaglutide) (عبر People)، لكنها خسرت 80 رطلاً على مدار سبع سنوات تقريبًا من خلال تغييرات النظام الغذائي ونمط الحياة. قالت لـ Extra (عبر الوقاية) إن جزءًا كبيرًا من هذه التغييرات كان تمرينًا لليقظة الذهنية تعلمته من ابنة أختها. وأوضحت: “بعد أن تأكل لمدة 20 أو 30 دقيقة، تشعر بالتنهد اللاإرادي. إنه اتصال بين المعدة والدماغ يخبرك أنك اكتفيت”. وفقًا لبيتس، فقد تعلمت أنه إذا استمعت لتلك التنهيدة ودفعت طبقك بعيدًا لمدة خمس دقائق، فستدرك أنك راضٍ ولست بحاجة إلى تناول المزيد من الطعام.