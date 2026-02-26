4 من رواد الواجهة مثل ستيف بيري من Journey الذي شارك في جولة وداع العمر

في فبراير 2026، أحبط ستيف بيري، المنشد السابق لعمالقة موسيقى الروك الكلاسيكية الممتلئين بالملاعب Journey، آمال المشجعين في أن يجتمع أخيرًا مع زملائه السابقين في الفرقة. مع تخطيط Journey لجولتها الوداعية لإنهاء مسيرة مذهلة تزيد عن 50 عامًا، اعتقد الكثيرون أن هناك فرصة قد يميل المغني المحبوب إلى العودة أخيرًا إلى المجموعة التي سجل معها آخر مرة في عام 1996.

في وقت سابق من ذلك الشهر، أخبر عازف لوحة المفاتيح جوناثان كاين Ultimate Classic Rock أن بيري كان يفكر في العودة. قال كاين: “لم يفت الأوان أبدًا. لدينا 100 عرض، لذا فهو مرحب به في أي منها”، مما يفتح الباب أمام بيري ليحقق ربحًا ضخمًا من أداءه للمرة الأخيرة لقاعدة جماهير Journey الهائلة. ومع ذلك، بعد أيام، نشر بيري بيانًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، يشكر فيه المعجبين على حبهم ودعمهم ولكنه اعترف قائلاً: “بينما أنا ممتن دائمًا للحب الذي لا يزال يتمتع به الناس لـ Journey، فإن الشائعات حول انضمامي مرة أخرى إلى الفرقة ليست صحيحة ببساطة، وأريد أن أضعها في مكانها بلطف” (عبر Instagram). وأوضح أنه كان يركز على تأليف موسيقى جديدة “تعكس مكانتي اليوم”.

لكن بيري ليس مغني الروك الوحيد الذي رفض لم شمله مع زملائه السابقين في ما يبدو أنه يوم دفع نهائي ضخم. فيما يلي أربعة مطربين آخرين قالوا جميعًا لا لجولات الوداع المحتملة، سواء كان ذلك بسبب الولاء لإرثهم وزملائهم السابقين في الفرقة، أو للحفاظ على الحرية الإبداعية، أو بسبب التوترات المستمرة التي لا تزال قائمة منذ عقود.