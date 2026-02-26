4 من رواد الواجهة مثل ستيف بيري من Journey الذي شارك في جولة وداع العمر

في فبراير 2026، أحبط ستيف بيري، المنشد السابق لعمالقة موسيقى الروك الكلاسيكية الممتلئين بالملاعب Journey، آمال المشجعين في أن يجتمع أخيرًا مع زملائه السابقين في الفرقة. مع تخطيط Journey لجولتها الوداعية لإنهاء مسيرة مذهلة تزيد عن 50 عامًا، اعتقد الكثيرون أن هناك فرصة قد يميل المغني المحبوب إلى العودة أخيرًا إلى المجموعة التي سجل معها آخر مرة في عام 1996.
في وقت سابق من ذلك الشهر، أخبر عازف لوحة المفاتيح جوناثان كاين Ultimate Classic Rock أن بيري كان يفكر في العودة. قال كاين: “لم يفت الأوان أبدًا. لدينا 100 عرض، لذا فهو مرحب به في أي منها”، مما يفتح الباب أمام بيري ليحقق ربحًا ضخمًا من أداءه للمرة الأخيرة لقاعدة جماهير Journey الهائلة. ومع ذلك، بعد أيام، نشر بيري بيانًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به، يشكر فيه المعجبين على حبهم ودعمهم ولكنه اعترف قائلاً: “بينما أنا ممتن دائمًا للحب الذي لا يزال يتمتع به الناس لـ Journey، فإن الشائعات حول انضمامي مرة أخرى إلى الفرقة ليست صحيحة ببساطة، وأريد أن أضعها في مكانها بلطف” (عبر Instagram). وأوضح أنه كان يركز على تأليف موسيقى جديدة “تعكس مكانتي اليوم”.
لكن بيري ليس مغني الروك الوحيد الذي رفض لم شمله مع زملائه السابقين في ما يبدو أنه يوم دفع نهائي ضخم. فيما يلي أربعة مطربين آخرين قالوا جميعًا لا لجولات الوداع المحتملة، سواء كان ذلك بسبب الولاء لإرثهم وزملائهم السابقين في الفرقة، أو للحفاظ على الحرية الإبداعية، أو بسبب التوترات المستمرة التي لا تزال قائمة منذ عقود.
روبرت بلانت (ليد زيبلين)
ظل المنشد الأسطوري روبرت بلانت يقاوم الدعوات للقيام بجولة كاملة لم شمل ليد زيبلين منذ ما يقرب من نصف قرن في هذه المرحلة. انتهت فرقة زيبلين، فرقة الروك المميزة في السبعينيات، إلى نهاية مأساوية بوفاة عازف الطبول جون بونهام، الذي عثر عليه ميتًا بعد فترة من الإفراط في شرب الخمر في 25 سبتمبر 1980.
كانت المأساة مدمرة للفرقة، التي تعاملت بالفعل مع قضايا شخصية فظيعة مثل وفاة كاراك، ابن بلانت البالغ من العمر 5 سنوات. أصدر الأعضاء الباقون على قيد الحياة بيانًا في ديسمبر 1980 يؤكدون فيه أنه على الرغم من الشائعات عن جلب عازف طبول جديد إلى الحظيرة، فقد انقسمت الفرقة، مما أدى إلى حماية إرثها والتأكيد على أهمية بونهام للمجموعة. منذ ذلك الحين، بلانت وآخرون. لقد اجتمعوا مرة أخرى في عدد قليل من المناسبات. وقد اجتذب عرضهم الذي أقيم لمرة واحدة في عام 2007 عددًا هائلاً من المتقدمين للحصول على التذاكر يبلغ 20 مليونًا، مما كشف عن عمق القاعدة الجماهيرية الخاصة بهم في القرن الحادي والعشرين.
حتى في عصر الأعمال القديمة التي تُعرض عليها مئات الملايين من الدولارات للإصلاح، يفضل بلانت التركيز على مشاريعه الفردية والتعاون مع المغنية أليسون كراوس. يبدو أن موقفه ظل كما هو منذ عام 1982، عندما أوضح: “هناك أشخاص معينون لا يمكنك الاستغناء عنهم في الحياة، ولا تبقي الأمور مستمرة من أجل ذلك… أستمع إلى أشياء زيبلين الآن وأدرك مدى أهمية جون… لم يكن بإمكانك العثور على أي شخص لديه نفس النوع من المكونات لجعل الفرقة تنطلق حقًا كما فعل جون” (عبر بصوت أعلى).
مارك كنوبفلر (المضائق الرهيبة)
قدمت فرقة Dire Straits بعضًا من أكبر أغاني موسيقى الروك في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، وتحولت إلى قوة هائلة من موسيقى الروك في هذه العملية. في حين أن الكثير من نجاح الفرقة جاء من جاذبية المقطوعات الكلاسيكية مثل “Sultans of Swing” عام 1978، فإن من أهم عوامل جاذبية Dire Straits هو قائد الفرقة مارك نوبفلر، عازف الجيتار الموهوب والمؤدي المتألق الذي أصبح أسطوريًا في حد ذاته. لعبت Dire Straits معًا آخر مرة في عام 1992، وبعد ذلك استمتع Knopfler بمهنة فردية ناجحة. ومع ذلك، على الرغم من أن العديد من المعجبين دعوا Dire Straits إلى الإصلاح والقيام بجولة مرة أخرى، فقد أوضح Knopfler أنه ليس لديه مصلحة في القيام بذلك.
وفي حديثه إلى برنامج “BBC Breakfast” في عام 2024 لدعم أغنيته الخيرية المرصعة بالنجوم “Going Home”، أوضح أنه بينما كان يحب أن يكون في حالة يرثى لها، فقد ركز منذ ذلك الحين على العمل مع مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من الموسيقيين، وهي طريقة عمل تتيح قدرًا أكبر من الحرية الإبداعية. وادعى أيضًا أن امتلاك الاستوديو الخاص به يعني أنه يفضل التركيز على عمله الفردي. قال كنوبفلر: “لم أواجه يومًا سيئًا هناك”. مع بيع Dire Straits لأكثر من 110 مليون سجل، فهو بلا شك يبتعد عن مبلغ لا يصدق من المال إذا كان على استعداد لإعادة الفرقة معًا مرة أخرى.
روجر ووترز (بينك فلويد)
برز روجر ووترز، قائد فريق بينك فلويد، باعتباره القوة الإبداعية للفرقة في السبعينيات، لكنه ترك الفرقة الآن خلفه. على الرغم من أنه كان العقل المدبر لبعض أكبر الأغاني التجارية والنقدية بما في ذلك “Dark Side of the Moon” و”The Wall”، إلا أن ووترز لم يكن عضوًا رسميًا في Pink Floyd منذ عقود. استقال فجأة من بينك فلويد في عام 1985، بعد عامين من فشل ألبوم “The Final Cut” في تكرار النجاحات السابقة للفرقة. في ذلك الوقت، افترض ووترز أن الفرقة كانت في نهايتها. ولكن عندما أشار مساعداه السابقان ديفيد غيلمور ونيك ماسون إلى أنهما يعتزمان الاستمرار في دور بينك فلويد، تسبب ذلك في عداء من شأنه أن يطغى على علاقتهما حتى يومنا هذا، مع فشل ووترز في اتخاذ الإجراءات القانونية لوقفهما.
بينما واصل جيلمور وماسون أداء دور بينك فلويد، رعى ووترز مشاريعه الخاصة، بما في ذلك العرض المسرحي الطموح “The Wall Live”، الذي حاول لأول مرة مع فلويد، والذي كان جزءًا أساسيًا من مسيرته الفردية حتى يومنا هذا. إنه مشروع عاد إليه بعد لقاءات خيرية في عام 2005 (لـ Live 8) و 2010 (في حملة جمع التبرعات لمؤسسة Hope Foundation). ظهر أعضاء فرقة Pink Floyd للمرة الأخيرة معًا في عام 2011، عندما انضم جيلمور وماسون إلى ووترز على خشبة المسرح خلال أداء “The Wall Live” في لندن.
لبعض الوقت، هدأت العداء. ومع ذلك، صرح ووترز منذ ذلك الحين صراحةً أنه لن يكون مهتمًا بالمزيد من لم شمل فلويد. قال لبي بي سي في عام 2011 (عبر NME): “أنا سعيد حقًا لأنني كنت في تلك الفرقة طوال العشرين عامًا التي قضيتها فيها، وقد استمتعت بها حقًا. أعتقد أننا قمنا ببعض الأعمال الرائعة معًا، لكن لا أرغب في القيام بذلك مرة أخرى أبدًا”.
بيتر غابرييل (سفر التكوين)
فاجأ بيتر غابرييل العديد من محبي Genesis بحضوره إلى العرض النهائي للفرقة في عام 2022، ولكن كعضو فقط من الجمهور. قاد المؤدي البريطاني الكثير من أعمال الفرقة المبكرة لكنه غادر في عام 1975 لمتابعة مهنة فردية أكثر توجهاً نحو البوب. بعد مغادرته، وقعت الواجبات الصوتية على عاتق عازف الدرامز فيل كولينز، الذي حاول إلى حد كبير تحقيق التوازن بين التزاماته تجاه Genesis وعمله الفردي قبل مغادرته في عام 1996.
استمرت Genesis إلى حد كبير بدون أي من نجومها في السنوات التي تلت ذلك، على الرغم من عودة كل من غابرييل وكولينز لتسجيل نسخة جديدة من الأغنية الكلاسيكية “Carpet Crawlers” في عام 1999. ومع ذلك، بينما عاد كولينز إلى Genesis من أجل لقاءات لاحقة، بقي غابرييل بعيدًا إلى حد كبير، متجنبًا أداء كل من Genesis في قاعة مشاهير الروك آند رول – ولم يحضر بسبب التزامات بجولة أخرى – ورفض الانضمام إلى الفرقة في حفلاتها النهائية. أصبح غابرييل انتقائيًا بشأن ظهوره العلني وكمية الموسيقى التي يصدرها، حيث قال لمجلة MOJO في عام 2023: “أعتقد أنه يمكنك إشباع الناس ويشعرون بالملل منك… أحد الأسباب التي تجعلني لا أزال قادرًا على كسب لقمة العيش من خلال القيام بذلك هو أن هناك فترات طويلة من الغياب”. ومع ذلك، على الرغم من أنه لم يكن على استعداد للانضمام إلى جينيسيس على المسرح، إلا أنه شعر بالحاجة إلى الحضور لمشاهدة أدائه النهائي، مضيفًا: “كان ذهابي بمثابة طقوس العبور، حقًا. لقد كنت جزءًا من إنشاء جينيسيس لذلك أردت أن أكون هناك في النهاية.”