4 من عملاء مطعم النظافة المحظورين مذنبون في الدقائق العشر الأولى

عندما يفكر معظمنا في نظافة المطعم، فإننا غالبًا ما نفكر في مسؤوليات المؤسسة والمالك وموظفيهم. ما هي درجة الصرف الصحي الخاصة بهم؟ متى كانت آخر مرة تم فيها تفتيش مطبخهم؟ هل يغسل الجميع أيديهم؟ كل الأسئلة العادلة.
ومع ذلك، نادرًا ما يفكر العملاء في الطرق التي يتم بها إلزامهم أيضًا بمجموعة معينة من معايير النظافة. لكن بصدق، فإن ضمان تجربة طعام نظيفة وآمنة في المطعم هو طريق ذو اتجاهين. في حين أن العملاء يسارعون عادةً إلى الالتزام بالقاعدة الواضحة المطلوبة للأحذية والقمصان، لسوء الحظ، فإن العديد منهم مذنبون أيضًا بارتكاب خمس مخالفات تتعلق بالنظافة في المطاعم – وفي الدقائق العشر الأولى، ليس أقل من ذلك. سواء كانوا يستخدمون الليمون المقطع مسبقًا في المطعم، أو يضعون حقيبة اليد الخاصة بهم على الطاولة، أو يرتكبون جريمة خطيرة تتمثل في الغمس المزدوج، أو حتى يمتنعون عن غسل أيديهم قبل الجلوس لتناول الطعام، فإن العملاء الذين يتناولون الطعام غالبًا ما يعرضون صحتهم، وكذلك صحة الآخرين، لخطر جسيم. دعونا نناقش، أليس كذلك؟
غسل اليدين قبل الجلوس أمر لا بد منه
ربما ينبغي أن يكون هذا الأمر بديهيًا، لكنك ترتكب مخالفة صحية خطيرة إذا لم تأخذ الوقت الكافي لغسل يديك قبل الجلوس في المطعم. ببساطة، لا أحد يريد أن تبحث قفازاتك المتسخة وغير المغسولة عن الطعام في سلة الخبز المشتركة.
وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن غسل يديك يمكن أن يساعد في وقف انتشار التهابات الجهاز التنفسي والإسهال. لسوء الحظ، إذا كنت واحدًا من القلائل الذين يغسلون يديك قبل الجلوس لتناول وجبة في أحد المطاعم، فمن المحتمل أنك تقوم بذلك بطريقة خاطئة – وبعبارة أخرى، ليس لفترة كافية. في حين أن درجة حرارة الماء لا تهم في الواقع عندما يتعلق الأمر بغسل اليدين، فمن الضروري أن تحصل على رغوة جيدة وتفركها لمدة 20 ثانية على الأقل. في المرة القادمة، فكر في غناء أغنية “عيد ميلاد سعيد” بأكملها ليس مرة واحدة، بل مرتين!
ابتعد عن الليمون المقطع مسبقًا
ستة وثمانون ليمونة مقطعة مسبقاً! لا، حقا. بينما يجلس الكثيرون في المطعم ويبدأون على الفور في إضافة نكهة إلى الماء أو الشاي أو أي مشروب آخر من اختيارهم مع شريحة لطيفة من الليمون المقطع مسبقًا والتي تركها الخادم على الطاولة أو جاثمة أعلى البار، فمن الأفضل في الواقع التخلي عن شرائح الليمون تمامًا. ولكن لماذا بالضبط؟ كما تبين، فإن الليمون المقطع مسبقًا هو أحد الأشياء القذرة الأكثر إثارة للدهشة التي ستجدها في المطعم.
قال فيليب تيرنو، دكتوراه، أستاذ علم الأحياء الدقيقة وعلم الأمراض في كلية الطب بجامعة نيويورك ومؤلف كتاب “الحياة السرية للجراثيم” لمجلة Elle في عام 2016: “يلمس الناس الليمون في كوبك، ويتعاملون معه، ويقطعونه، ويضعونه في وعاء أو كوب، أو كوب، ثم يلتقطون تلك الشرائح في وقت لاحق ويسقطونها في مشروب ويضعونها على حافة الزجاج”. يمكن أن تكون شرائح الليمون وأسافين الليمون ملوثة.” ولكن لا تأخذ كلمته فقط. وفقًا لدراسة أجريت عام 2007 ونشرت في مجلة الصحة البيئية، فإن 53 من أصل 76 ليمونًا تم مسحها من المطاعم تؤوي أنواعًا ميكروبية متنامية. لذا، نعم، حافظ على هدوئك ولكن لا تضغط عليه!
أبقِ حقيبة يدك بعيدًا عن الطاولة
حقائب اليد لا تنتمي إلى الطاولة! ليس فقط أنه أخلاق سيئة، بل هو مقرف! لا تخطئ في فهمنا، فنحن نحب ونقدر الحقيبة الجيدة مثل أي شخص آخر. لكن هذا لا يعني أن محفظتك التي تحملها في جميع أنحاء المدينة يجب أن تكون موضوعة على الطاولة بجوار الطعام الذي توشك على استهلاكه.
وفقًا لدراسة أجرتها شركة First Washroom Hygiene، فإن 20% من حقائب اليد التي تم مسحها كانت تحتوي على بكتيريا ضارة. وقال بيتر بارات، المدير الفني في شركة Primary Hygiene، في بيان صحفي (عبر CBS News): “تلامس حقائب اليد أيدينا بشكل منتظم ومجموعة متنوعة من الأسطح، لذا فإن خطر نقل الجراثيم المختلفة إليها مرتفع للغاية، خاصة وأن الحقائب نادرًا ما يتم تنظيفها”. أسوأ جزء؟ حتى أن بعض حقائب اليد تنافس مقعد المرحاض عندما يتعلق الأمر بالنظافة، أو عدم وجودها في هذه الحالة. وقال تشارلز جيربا، عالم الأحياء الدقيقة بجامعة أريزونا، اليوم: “حوالي ثلثهم لديهم بكتيريا برازية”.
الغمس المزدوج أمر محظور
الجميع يحب المقبلات الجيدة! ومع ذلك، فهم لا يحبون تناول السالسا أو غمسها في نفس الطبق الذي غمست فيه الرقاقة للتو، ثم تناولت قضمة ثم غمستها مرة أخرى. ومع ذلك، من المؤسف أن جريمة تناول العشاء في المطعم تحدث في كثير من الأحيان أكثر مما قد يعتقده المرء – وعادةً خلال الدقائق العشر الأولى من الوجبة، حيث يتم دائمًا تقديم المقبلات أولاً.
وفقا لدراسة أجريت عام 2009 في مجلة سلامة الأغذية، فإن كمية البكتيريا الموجودة في الغمس زادت بشكل كبير بعد غمس الشخص مرتين. يتذكر البروفيسور بول داوسون، عالم الأغذية في جامعة كليمسون والمؤلف الرئيسي للدراسة، خلال حديثه في TEDx Talk في عام 2020: “ذهبنا إلى المختبر واكتشفنا مرة أخرى أنه في كل مرة تقوم فيها بالغطس المزدوج، فإنك تترك حوالي 150 إلى 1000 بكتيريا عن طريق الفم في الغطس”. حساء البكتيريا.” وكما تبين، أثبتت السالسا أنها تحتوي على بكتيريا أكثر من الجبن أو الشوكولاتة. وأوضح داوسون: “هذا لأن الصلصة أرق قليلاً، لذا فإن المزيد من الصلصة الملوثة تعود إلى الوعاء المشترك”. الغطاسون المزدوج، حذار!