4 من عملاء مطعم النظافة المحظورين مذنبون في الدقائق العشر الأولى

عندما يفكر معظمنا في نظافة المطعم، فإننا غالبًا ما نفكر في مسؤوليات المؤسسة والمالك وموظفيهم. ما هي درجة الصرف الصحي الخاصة بهم؟ متى كانت آخر مرة تم فيها تفتيش مطبخهم؟ هل يغسل الجميع أيديهم؟ كل الأسئلة العادلة.

ومع ذلك، نادرًا ما يفكر العملاء في الطرق التي يتم بها إلزامهم أيضًا بمجموعة معينة من معايير النظافة. لكن بصدق، فإن ضمان تجربة طعام نظيفة وآمنة في المطعم هو طريق ذو اتجاهين. في حين أن العملاء يسارعون عادةً إلى الالتزام بالقاعدة الواضحة المطلوبة للأحذية والقمصان، لسوء الحظ، فإن العديد منهم مذنبون أيضًا بارتكاب خمس مخالفات تتعلق بالنظافة في المطاعم – وفي الدقائق العشر الأولى، ليس أقل من ذلك. سواء كانوا يستخدمون الليمون المقطع مسبقًا في المطعم، أو يضعون حقيبة اليد الخاصة بهم على الطاولة، أو يرتكبون جريمة خطيرة تتمثل في الغمس المزدوج، أو حتى يمتنعون عن غسل أيديهم قبل الجلوس لتناول الطعام، فإن العملاء الذين يتناولون الطعام غالبًا ما يعرضون صحتهم، وكذلك صحة الآخرين، لخطر جسيم. دعونا نناقش، أليس كذلك؟