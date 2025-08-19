4 نباتات مجربة علميًا لتبريد الجسم طبيعيًا خلال الصيف

في أيام الصيف الحارة، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية تمنحهم إحساسًا بالانتعاش بعيدًا عن المكيفات والمشروبات الغازية. بعض النباتات العطرية التي عرفتها الطباعات التقليدية منذ قرون أثبتت اليوم فعاليتها علميًا في تهدئة الجسم، تحسين الهضم، وحتى تخفيف الالتهابات. إليك أربع نباتات يمكن أن تتحول إلى سلاحك السري لمواجهة الحرارة.

السترونيلا (عشبة الليمون)

تشتهر السترونيلا برائحتها الحمضية المنعشة ونكهتها التي تزين الأطباق الآسيوية. في جامايكا، يُطلق عليها “عشبة الحُمّى” نظرًا لقدرتها على خفض حرارة الجسم وعلاج نزلات البرد. مكوناتها العطرية تحفز التعرق الطبيعي، ما يساعد الجسم على التخلص من الحرارة الداخلية. أوراقها المنعشة تُستخدم في الشاي البارد، كما يمكن إضافتها إلى حمام دافئ يمنح شعورًا بالراحة والانتعاش. إضافة إلى ذلك، تساعد السترونيلا في تهدئة الغازات وتخفيف آلام المعدة، بل وتخفف أيضًا من التقلصات الشهرية لدى النساء.

النعناع الفلفلي

لا شيء يضاهي كوبًا من شاي النعناع بعد وجبة ثقيلة. النعناع الفلفلي يتميز بخصائصه المبردة والمساعدة على الهضم. مكوناته مثل المنثول تساعد في استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، ما يخفف من الانتفاخ والغثيان. استنشاق بخار النعناع يمكن أن يفتح الجيوب الأنفية ويساعد على التنفس بارتياح، بينما تناول كبسولات زيت النعناع المغلفة يُستخدم أحيانًا في علاج متلازمة القولون العصبي. والأهم أن النعناع يساعد الجسم على تبديد الحرارة من خلال تعزيز التعرق الطبيعي، مما يجعله خيارًا مثاليًا في أيام الحر.

زهر العسل (الشيڤرفويل)

منذ قرون طويلة، استخدمت الطبّيات الصينية زهر العسل لعلاج الحمى والتهابات الجهاز التنفسي. أزهاره الرقيقة على شكل أبواق لا تضفي جمالًا فقط، بل تحمل تأثيرًا مهدئًا ومضادًا للالتهابات. يمكن استخدام منقوعه لتلطيف الحلق، أو وضع كمادات من شايه المبرد على الجلد لتخفيف الصداع أو علاج حروق الشمس. كما أن مستخلص زهر العسل يملك خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا، ما يجعله نباتًا متعدد الفوائد في فصل الصيف.

البابونج

يُعتبر البابونج من أكثر النباتات شهرة في التهدئة والاسترخاء. تحت أشعة الصيف، يمكن أن يقدم ما هو أكثر من مجرد شاي دافئ قبل النوم. كمادات البابونج أو المراهم المصنوعة منه تهدئ التهابات الجلد مثل الأكزيما والصدفية، وتخفف الحكة الناتجة عن لسعات الحشرات. حتى كيس شاي البابونج المستعمل يمكن أن يتحول إلى علاج سريع عند وضعه مباشرة على تهيجات الجلد. كما أن شرب شاي البابونج البارد يساعد على ترطيب الجسم وتخفيف التوتر العصبي، ليجمع بين الانتعاش والعلاج في آن واحد.