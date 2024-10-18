40 دقيقة تقف بين ليبرتي وعودة كرة السلة في مدينة نيويورك إلى المجد

أنت تعرض نفسك للكثير من المتاعب إذا قلت إن نيويورك قد انزلقت بدون لقب منذ اللحظة التي خرج فيها العمالقة من الملعب في ملعب لوكاس أويل 21-17 فائزًا على باتريوتس في 5 فبراير، 2012.

هناك سبب وجيه لهذا. وحتى إذا قمت بتصنيف المعايير على أنها “صفر بطولات في الرياضات الأربع الكبرى”، فإنك تتوسل إلى أن يتم سحقك مثل الذبابة من قبل مشجعي كرة القدم، الذين قد يردون عليك بالسبب: “أربع رياضات رئيسية وفقا لمن؟”

وبالتالي فمن الصواب ومن العدل أن نتذكر أن فريق NYCFC فاز ببطولة MLS في عام 2021، وأن فريق Gothan FC هو البطل الحالي في الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات، مع فرصة عادلة للتكرار هذا العام بنتيجة 15-4-5.

لذلك ربما ليس صحيحًا تمامًا أن ليلة الجمعة في مركز الهدف في مينيابوليس، لدى Liberty فرصة لاستعادة نيويورك إلى نسب البطولة المهجورة منذ فترة طويلة أثناء محاولتهم إغلاق Lynx في اللعبة 4 من نهائيات WNBA.

لكن هذا أمر لا جدال فيه ولا جدال فيه:

إذا تمكن فريق Liberty من القيام بذلك، فسوف يعيدون بطولة كرة السلة الاحترافية إلى مدينة نيويورك لأول مرة منذ 18790 يومًا. كانت تلك هي المباراة الخامسة، في المنتدى الرائع القديم في لوس أنجلوس: نيكس 102، ليكرز 93. قفز بيل برادلي بين ذراعي ويليس ريد عند الجرس، وعاد نيكس إلى المنزل حاملاً راية نيويورك الاحترافية الثانية.

وقد تم جمع الغبار منذ ذلك الحين.

لقد حان الوقت، حان الوقت لواحدة جديدة.

“لم تكن هناك بطولة لكرة السلة هناك منذ أكثر من 50 عامًا”، كما تقول برينا ستيوارت، التي بدأ توقيع وكيلها الحر من العاصفة في فبراير 2023 سعيها الذي يستمر موسمين والذي يبعد الآن 40 دقيقة عن الجانب الآخر من انتصار آخر. .

“إن الطريقة التي احتضنتنا بها المدينة نوعًا ما، وأعتقد حقًا من منظور Liberty وWNBA، أن تكون في مانهاتن وتذهب إلى بروكلين، كونك فريق نيويورك، ستكون لحظة مذهلة للرياضة.”

سيكون من. وتشير التقديرات إلى أن نيويورك قد تكون المكان الذي يختتم فيه عام تاريخي لكرة السلة للسيدات فصله الأخير. لقد دفعت روعة كيتلين كلارك لعبة الكلية إلى قمة كانت تبدو مستحيلة قبل بضع سنوات فقط، وملأ موسمها الصاعد مع فريق Indiana Fever الساحات وأضاء تقييمات التلفزيون.

ثم فاز الفريق الأولمبي للسيدات بميداليته الذهبية الثامنة على التوالي في باريس، حيث اقتحم تلك البطولة قبل أن يتفوق على فرنسا المضيفة بنقطة واحدة في النهائيات.

والآن يمكن لـ Liberty، الذي ولد عندما ولد الدوري عام 1997، أن يعيد تألق كرة السلة إلى المدينة، إلى The City Game، إلى مكان يأخذ كرة السلة على محمل الجد مثل أي ملاذ آخر يمكنك تسميته.

يقول جونكويل جونز: “إن سكان نيويورك لا يسمحون لك بالتوقف عن التفكير في الأمر”. “مثلًا، في كل مرة تتجول فيها أو تفعل شيئًا ما، فإنهم يتحدثون دائمًا: “حسنًا، يجب أن نخوض مباراة أخرى ثم نحصل على الأصوص”. “أوه نحن في البطولة الآن.” هل تعرف ما أقوله؟ انها ثابتة. لا يمكنك الابتعاد عنه.”

لا يمكنك. ليس الآن. ليس بهذا القرب. على الرغم من كل خيبة الأمل الناتجة عن انهيار اللعبة 1، فإن عودة اللعبة 3، والتي توجت بخنجر سابرينا إيونيسكو الفائز باللعبة، سمحت لتلك الذكرى بالتبخر في ضباب ضبابي من البهجة.

الآن كل ما يتطلبه الأمر هو فوز آخر. إنها بطاقة رقص مزدحمة حول نيويورك هذه الأيام، لمواكبة أحدث كوارث كرة القدم، في انتظار نيكس لتتبع نفس النوع من المسار الذي تمتلكه ليبرتي بالفعل إلى عتبة القدر، حيث يبقي يانكيز وميتس الجميع على حافة الهاوية، كما كلاهما يحاول شق طريقهما إلى وادي الأبطال.

يمكن لـ Liberty التغلب عليهم جميعًا هناك. يمكنهم إعادة نيويورك إلى التفوق في كرة السلة لأول مرة منذ 18790 يومًا، والانضمام إلى فرق كرة القدم كأبطال. حان الوقت. لقد حان الوقت.