إصابة شخص إثر حادث تصادم في أبوظبي

أصيب شخص بإصابات صنفت بـ ” البسيطة” إثر حادث تصادم بين مركبتين على تقاطع إشارة شارع الشيخ زايد مع البلدية بأبوظبي، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأرجع المقدم صلاح عبدالله الحميري، نائب مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية سبب الحادث (بعد المعاينة) إلى تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، حاثاً قائدي المركبات على الالتزام بالقيادة الآمنة، وبقوانين وقواعد السير والانتباه وعدم السرعة لتجنب وقوع الحوادث المرورية؛ حفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات في قطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً عند الساعة الواحدة و 40 دقيقة من فجر ( يوم الجمعة) بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، وعلى الفور تم إرسال دوريات الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث الذي نتج عنه إصابة شخص صنفت حالته بالبسيطة، و تم نقله إلى مستشفى خليفة وأجري له العلاج اللازم وغادر.

و حذرت شرطة أبوظبي من مخالفات تجاوز الإشارة الحمراء، منبهة أفراد المجتمع إلى خطورة المخالفة، لما يترتب عليها من حوادث جسيمة، وتواصل التوعية لقائدي المركبات، وحثهم على الالتزام والتقيد بقانون السير والمرور، تفادياً لوقوع الحوادث المرورية، وحفاظاً على أرواح قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

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