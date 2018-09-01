جدل حول إلغاء بصمة الحضور للموظفين

أثار قرار مؤسسات حكومية إلغاء بصمة الحضور والانصراف لضبط مواعيد دوام الموظفين، ردود فعل متفاوتة، بين معجب بالفكرة وطامح إلى تعميمها وآخر مترقب لنتائجها، وطرف ثالث مشكك بنجاحها .

وعزا رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي قرار إلغاء بصمة الحضور في الدائرة إلى عاملي الضمير والرقابة الذاتية اللذين وصفهما بأفضل الوسائل المتحكمة في سلوك الموظف وأضاف أن القرار نهج مبتكر يركز على تحسين جودة إنتاجية العمل للموظفين، ويرسخ حس الأمانة الوظيفية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي اعتمدتها «سياحية عجمان» لتطوير العمل الداخلي.

على الصعيد ذاته، قال المدير العام للدائرة صالح الجزيري «إن إلغاء نظام البصمة جاء انطلاقاً من ثقتنا بموظفينا وكوادرنا البشرية، إذ يبقى ضمير الموظف المقياس الحقيقي لالتزامه تجاه وظيفته وعمله، حيث يتيح القرار لكل منهم تنظيم أوقات عمله، لضمان الاستقرار الوظيفي وتعزيز جودة الإنتاج» واعتبر أن شعور الموظف بالمسؤولية تجاه عمله جزء من التزامه بمسؤولياته تجاه وطنه، لأنه شعور ينبع من التزام أخلاقي وضمير واعٍ، ولا يمكن زرعه حتى عبر أكثر الأساليب الرقابية صرامة.

من جانبه، رأى خبير التنمية البشرية الأستاذ المساعد في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا الدكتور حسني مجاهد أن آلية عمل بعض الموظفين تتطلب الشعور بالارتياح ليبدعوا في إنتاجهم، وهذا ما يتحقق من عدم التقيد ببصمة الحضور والانصراف وطالب بتعميم قرار إلغاء البصمة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، للتعبير عن تقديرها لكوادرها البشرية وثقتها بقدرتهم على تحمل المسؤولية.

وركزت خبيرة التنمية البشرية ولاء الشحي على أن الرقابة الذاتية تكون أحياناً أكثر قدرة على ضبط الممارسات، وتعزز حرصه على مراعاة العمل والقيام بواجباته ومتطلباته على أكمل وجه في المقابل، شكك خبراء في جدوى هذا الأسلوب وانعكاسه على إنتاجية المؤسسات، وفضّلت مديرة أحد مراكز الاستشارات الدكتورة ليلى البلوشي تطبيق نظام الدوام المرن بدلاً من إلغاء البصمة كلياً، بطريقة تضمن تسيير العمل وفق إنتاجية وكفاءة عالية، إذ إن تطبيق هذا النظام بحاجة إلى وعي وظيفي عالٍ جداً من الموظفين حتى لا تتم الاستهانة بالفكرة.

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