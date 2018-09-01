الوصل : أزمة «الألتراس» على وشك الحل

أكد مشرف فريق الوصل حميد يوسف اقتراب حل الأزمة الناشبة بين مجموعة «الألتراس» الجماهيرية وإدارة الإمبراطور، معتبراً ما حدث في الأيام الماضية «سحابة صيف سرعان ما تذوب وتعود الأمور لطبيعتها بين الطرفين اللذين يجمعهما حب الإمبراطور».

وأصدرت مجموعة «الألتراس» بياناً تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، معلنة عن توقف نشاطها التشجيعي في مدرجات استاد زعبيل لجملة من الأسباب على رأسها «المضايقات التي تحدث لها من قبل بعض الأشخاص داخل النادي ووضع العراقيل أمامها».

وحضر عدد من «الألتراس» مباراة الوصل ودبا الفجيرة الخيمس ضمن الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، والتي كسبها الأصفر بثلاثية نظيفة، لكنها لم تجلس في مدرجها المعهود، مفضلة متابعة اللقاء على مقاعد الدرجة الأولى يسار المنصة الرئيسة للملعب، وعدم القيام بدورها التشجيعي المعهود، بِحثّ نجومها على تحقيق الانتصارات.

ودعا عدد من أقطاب الوصل إلى ضرورة احتواء الأزمة مع مجموعة «الألتراس» لتعود من جديد لدعم الفريق في الموسم الجاري، خصوصاً أن المنافسة ستكون شرسة بين الفرق، والفهود بحاجة لدعم الجماهير الذي ميز الوصل في المواسم الماضية عن سائر الفرق.

وقال يوسف «الخلافات في وجهات النظر موجودة في العمل العام ولكنها يجب ألا تكون خصماً على الجهة المعنية ومن هذا المنطلق نؤكد أن أزمة (الألتراس)، وهم مجموعة مميزة قامت بجهد جبار نشكرهم عليه في دعم ومساندة الفريق في السنوات الماضية، والأحداث الأخيرة لا تعني التوقف عن تشجيع ومؤارزة الفهود، وحضور شباب (الألتراس) لمباراة النواخذة وتفاعلهم شيء جيد»

وتابع «لا نرغب في خسارة أي مشجع ونتطلع إلى رؤية الملعب ممتلئاً وأن يكون التشجيع فعالاً ومؤثراً، وسنعمل على حل الخلاف مع (الألتراس) في الأيام المقبلة بالتنسيق مع مسؤول الجماهير سعيد الحتاوي وهو من المجموعة ذاتها وما حدث أمر بسيط والأمور تحت السيطرة».

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