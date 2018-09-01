«ماجد الفطيم» تدير أكبر متنزه للتزلج على الجليد في الصين

تستعد شركة ماجد الفطيم لنقل تجربة دبي إلى السوق الصيني عبر تشغيل أكبر متنزه داخلي للتزلج على الجليد، وهو “وينتاستار شانجهاي” .

وقال بيان للشركة إن مشروع المتنزه الداخلي الذي سيكتمل في عام 2022، من المتوقع أن يجذب ما يقدر بنحو 3.2 مليون زائر سنوياً.

وقال محمد العتري، رئيس العمليات في شركة «ماجد الفطيم فنتشرز»: «لدينا توقعات إيجابية لسوق الرياضات الشتوية والسياحة في الصين، خاصةً وأن المزيد من الصينيين يزورون الإمارات وسكي دبي كل عام».

وتبلغ المساحة الإجمالي لمشروع«وينتاستار شانجهاي» 227 ألف متر مربع، ويتضمن متنزها ثلجيا على طراز جبال الألب مساحته 90 ألف متر مربع يضم 3 منحدرات للتزلج ذات تدرجات مختلفة، بما في ذلك منحدر بمعيار أولمبي لأغراض التدريب.

وتشمل أنشطة التزلج الأخرى مكانا للطعام والشراب ومنتجعا صحيا وحديقة مائية وعروضا ترفيهية، كما سيضم المشروع أربعة فنادق بطاقة ألف غرفة .

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