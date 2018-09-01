ساعة آبل الجديدة بشاشة أكبر وتصميم مختلف عن سابقاتها

ساعة أبل بنسختها الرابعة كان لها نصيب من التسريبات، فوفقاً لموقع 5To9Mac فإن الساعة الجديدة ستأتي على نقيض سابقاتها بشاشة أكبر، وأكثر ما يميزها انعدام الحواف، حيث أُشيع سابقاً عن عمل آبل لزيادة حجم ساعتها بنسبة 15% والذي أكده الموقع بصورة للساعة تظهر تكبير للشاشة على حساب تصغير حوافها.

وتتمتع الساعة بانعدام حوافها مما يظهرها بشكل أكبر جديد وجذاب له المقدرة على عرض البيانات بشكل أفضل من النسخ السابقة، ويظهر الوجه الجديد للساعة احتواءه على عدد من العناصر المعقدة موزعة في خلفيتها وكل منها يظهر بيانات معينة، والذي قد يعني تصميم آبل لعدد من واجهات الساعة بالتوافق مع حجمها الجديد، ووفقاً للصورة أيضاً تظهر فتحة في جانب الساعة، والتي تبدو على أنها مخصصة للميكروفون، وتحتوي الساعة على تاج رقمي على نفس الجانب بجوار الفتحة، والذي يضيف تعديل ملموس مع الزر الجانبي للساعة يظهر اختلافاً واضحاً عن النسخ السابقة.

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