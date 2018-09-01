دراسة تحذر من الكتابة السريعة على لوحة المفاتيح

أشارت دراسة أسترالية حديثة إلى أنه يمكن أن تكتشف من خلال سرعة الكتابة على لوحة المفاتيح، مدى إمكانية الإصابة بمرض باركنسون “الشلل الرعاش”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة تشارلز ستورت، على 76 شخصا يتعرضون باستمرار للكتابة على لوحة المفاتيح، أسفرت عن أن 27 منهم مصابا بمرض باركنسون بشكل خفيف لا يحتاج إلى علاج، و15 مصابين بهزات يدوية، ولكن لم يكن لديهم باركنسون بالضرورة.

وأجريت الدراسة على مدى تسعة أشهر، حيث تم تثبيت برنامج على جميع لوحات مفاتيح الكمبيوتر الداخلية للمشاركين، لمراقبة مدى سرعة الضغط على المفاتيح.

وتمت مقارنة هذه السرعة بعد ذلك بالتذبذب المعياري لمرض باركنسون، وهو 4 إلى 6 هرتز.

وتشير النتائج إلى أن هذه الطريقة تقوم بتشخيص مرض باركنسون الخفيف بدقة تبلغ 80٪.

اقرأ ايضا

التعليقات