شرطة الشارقة تطيح بعصابة مخالفين تخصصوا بسرقة المستودعات والمباني قيد الإنشاء

في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان ، والحد من جرائم السرقة التي تستهدف المرافق والمستودعات التجارية ، تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من القبض على تشكيل عصابي متخصص بجرائم السرقة من المباني و المواقع قيد الإنشاء يضم سبعة عشرشخصاً من الجنسيات الآسيوية ، وبالتدقيق عليهم فقد تبين أن معظمهم من مخالفي قوانين الدخول والإقامة بالدولة .



وتفصيلا أوضح المقدم محمد الشامسي رئيس قسم التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أن بلاغا ورد إلى مركز شرطة الصجعة الشامل من مالك احد المستودعات الواقعة بالمنطقة يفيد بقيام مجهولين بمحاولة سرقة المستودع والاعتداء على الحارس من قبل الجناة الذين قاموا بالإستيلاء على هاتفين ومبلغ مالي تعود إلى المجني عليه.



وبناء عليه فقد تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة للبحث عن الجناة وملاحقتهم والقبض عليهم.



ومن خلال البحث والتحري تمكن الفريق من تحديد هوية الجناة ، ومعرفة عددهم وجنسياتهم ، والتوصل إلى معلومات تفيد بأماكن تواجدهم حيث قام الفريق بوضع خطة محكمة تمكن من خلالها من القبض عليهم جميعا .. وعددهم سبعة عشرشخصاً من الجنسيات الآسيوية ،وبالتدقيق عليهم فقد تبين أن معظمهم لا يحملون أوراقا ثبوتية ويقيمون في الدولة بصورة غير مشروعة.



وبالتحقيق مع المشتبه بهم فقد اعترفوا بتورطهم في محاولة السرقة وجريمة الاعتداء على حارس المستودع المشار إليها ، كما اعترفوا بتورطهم في عدة سرقات أخرى طالت عددا من الفلل السكنية والمباني الواقعة تحت الإنشاء والمستودعات التجارية ، واستخدام شاحنات صغيرة من نوع بيكاب سرقت من قبلهم في ارتكاب جرائمهم ، وتبين أن سرقاتهم كانت تتركز على معدات البناء والرافعات ( السقالات ) الحديدية وبيعها لشخص من جنسيتهم اعتاد على شراء هذه المسروقات ، حيث تم القبض على المذكور ، وبالتحقيق معه فقد اعترف بقيامه بالتعامل مع المتهمين وشراء المواد والمعدات المسروقة منهم بأسعار تقل عن قيمتها السوقية ..



وبناء على اعترافات المتهمين فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة تمهيدا لمحاكمتهم .



وأشاد العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة، بالجهود التي يبذلها رجال التحريات في فك طلاسم الجريمة وسرعة القبض على المجرمين، كما أكد على استمرار الجهود للقضاء على كافة الظواهر السلبية والحد من جرائم السرقة التي يرتكبها مخالفو قوانين الدخول والإقامة والكشف عن مواقع مرتكبيها وملاحقتهم والقبض عليهم ، وأهاب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة بجميع أفراد المجتمع للتعاون مع الشرطة في الابلاغ عن المخالفين والإبلاغ عن أماكن تواجدهم ، كما طالب اصحاب المباني والمرافق تحت الإنشاء بضرورة مراقبة هذه المواقع ، وتأمين وضع المعدات والمواد المستخدمة في عمليات الإنشاء ، ووضع حراسة عليها منعا لوقوع هذه الجرائم.