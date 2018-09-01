“جمارك دبي” تدشن جهازاً جديداً للتفتيش الجمركي بتقنية الذكاء الاصطناعي

عززت جمارك دبي جهودها لتطوير أنظمة المعاينة والتفتيش في مراكزها الجمركية عبر التحول إلى استخدام أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنجاز عمليات التفتيش الجمركي بسرعة ومهارة عالية، فقد دشنت الدائرة جهازاً متطوراً جديداً للتفتيش الذكي يعمل بنظام التصوير المقطعي المحوسب (CT Scan) لتفتيش الامتعة المحمولة بتقنية “ثلاثي الابعاد” وبتكنولوجيا “ثنائية الطاقة”.

وأطلق عبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين مدير جمارك دبي مكلف جهاز التفتيش الجمركي الذكي الجديد في المركز الجمركي ببريد أم الرمول بحضور عدد من مدراء الإدارات والمراكز الجمركية في جمارك دبي.

وقال عبدالله الخاجة: “ستمكننا التكنولوجيا المتطورة المستخدمة في جهاز التفتيش الجديد من تطوير منظومة التفتيش الجمركي عبر التحول من الأجهزة التي تعمل بالتقنية التقليدية إلى استخدام الأجهزة المعتمدة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال التفتيش لدى جمارك دبي، وتدعم الريادة الإقليمية والعالمية للدائرة في هذا المجال من خلال تطوير واستخدام أحدث أنواع أجهزة التفتيش الجمركي على مستوى العالم والشرق الأوسط بأحجامها المختلفة الثابتة والمتحركة، لتحقيق أفضل مستويات الأداء في تفتيش الحاويات، والسيارات، والبضائع والطرود، حيث يبلغ أجمالي عدد أجهزة التفتيش التي تستخدمها جمارك دبي 944 جهازاً تتوزع إلى 6 أجهزة لتفتيش الحاويات بالأشعة السينية و24 جهاز لتفتيش الطرود الصغيرة بالأشعة السينية و23 جهاز لكشف المخدرات والمتفجرات والمواد المشعة و4 أجهزة لتفتيش الطرود الكبيرة بالأشعة السينية و700 جهاز لقياس الجرعات الاشعاعية المكتسبة بالإضافة إلى 187 جهاز للاتصال اللاسلكي تستخدم لإنجاز عمليات التفتيش، كما طورت جمارك ابتكارات جديدة تدعم التفتيش الجمركي من أبرزها المختبر المتنقل والوحدة الخاصة التي تحتوي على الأجهزة المستخدمة في للتفتيش”.

وأضاف: ” يدعم التطوير المستمر لأنظمة التفتيش الجمركي قدرتنا على تحقيق رؤية الدائرة بأن تكون” الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة”، ورسالتها بالعمل على” حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار” لنشارك بفعالية في تطبيق رؤية الامارات 2021 وخطة دبي 2021 من خلال تيسير التجارة المشروعة ورفع مستوى رضا العملاء، وقد خصصت الدائرة ميزانية لأجهزة التفتيش الجديدة خلال الفترة من العام 2018 وحتى العام 2021 بمبالغ تصل إلى نحو 79 مليون درهم من بينها 252 جهاز جديد في العام 2018 تتوزع إلى 200 جهاز لكشف الاشعاع الشخصي و24 جهاز لكشف الغازات وجهاز واحد لمسح الحاويات بالأشعة السينية وجهاز واحد لمسح الأشعة المرتدة وجهاز واحد لمسح البضائع بالأشعة السينية و25 جهاز للاتصال اللاسلكي “.

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