ليفربول يفلت من كمين ليستر ويحافظ على الصدارة

المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق ولكنها تمت بنجاح في النهاية. ليفربول ينتصر على ليستر سيتي ويحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي.

الفريقان التقيا ضمن مباريات الجولة الرابعة من المسابقة على ملعب كينج باور والريدز حققوا الفوز بهدفين مقابل هدف.

أقل من 4 دقائق فقط مرت قبل أن يهدد الملك محمد صلاح مرمى الثعالب. تمريرة أهداها المصري إلى روبيرتو فيرمينيو الذي سدد قويا على مرمى كاسبر شمايكل ولكن الكرة عادت من الأخير.

صلاح كان يتواجد في المكان المناسب ليستقبل الكرة التي عادت من شمايكل ولكنه سددها إلى جوار القائم الأيسر.

ليفربول لم ينتظر طويلا من أجل تسجيل أول أهدافه، في الدقيقة العاشرة وبعد تمريرة رائعة من أندي روبيرتسون ساديو ماني سدد بقوة بيسراه على يمين شمايكل ليهز الشباك.

ماني وصل إلى هدفه الرابع في المسابقة كهدافها حتى الآن بفارق هدف عن ريتشارليسون ولوكاس مورا وروبيرتوا بيريرا وسيرخيو أجويرو وألكساندر ميتروفيتش.

في الدقيقة 23 جاء التهديد الأول من جانب أصحاب الأرض بعد تمريرة من الجزائري رشيد غزال سددها ديماري جراي بقوة ولكن الحارس أليسون كان بالمرصاد وتصدى لها.

خطورة صلاح ظهرت من جديد مع الدقيقة 43 بعدما توغل من الناحية اليمنى إلى اليسرى مسددا كرة قوية بيسراه ولكن شمايكل تصدى لها بصعوبة.

دقيقتان فقط مرت قبل أن يضيف روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني للضيوف من رأسية إثر ضربة ركنية، حاول شمايكل التصدي لها ولكنها كانت سريعة.

ومع بداية الشوط الثاني أتى التهديد الأول من جانب ليستر الساعي للتعديل عن طريق أخطر لاعبيه جيمس ماديسون في الدقيقة 52.

توغل من جانب ماديسون داخل منطقة الجزاء وتسديدة قوية كادت أن تهدد أليسون بيكر ولكن تدخل جو جوميز في الوقت المناسب حال دون ذلك لتصطدم الكرة بقدمه وتخرج من الملعب.

صلاح عاد للظهور من جديد وإرهاق الدفاع مع الدقيقة 57. توغل ومراوغة قبل أن يقرر التمرير بدلا من التسديد ولكن لم تكن منضبطة وأمسك بها الحارس شمايكل سريعا.

الدقيقة 63 أعلنت تقليص الثعالب للفارق من خطأ فادح للحارس أليسون الذي حاول مراوغة البديل كليتشي إيهياناتشو ولكن الأخير قطع الكرة ومرر إلى رشيد غزال الذي أودعها الشباك بسهولة.

كان ذلك أول الأهداف التي يستقبلها ليفربول هذا الموسم بعدما حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات متتالية.

وحاول مدرب الريدز يورجن كلوب تدارك الموقف وإجراء تبديلات تضفي النشاط على فريقه المتراجع فأخرج محمد صلاح وأشرك جيردان شاكيري، وكذلك جوردان هندرسون ودخل نابي كيتا مع الدقيقة 70.

الدقائق التالية مرت وسط سيطرة من جانب ليستر ودفاع متراجع من جانب الضيوف ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية لتنتهي المباراة بهذه النتيجة.

رصيد ليفربول ارتفع إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بينما توقف رصيد ليستر عند 6 نقاط بعد تلقي الخسارة الثانية.