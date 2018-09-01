بلدية مدينة أبوظبي تدعو ملاك العقارات إلى إجراء “الصيانة الوقائية” حفاظا على المظهر العام

دعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات – بلدية مدينة أبوظبي ملاك العقارات كافة إلى أهمية الشروع في تنفيذ مشاريع (الصيانة الوقائية) لجميع المباني والعقارات، وبالشكل الذي يتطابق مع كود البناء المعمول به في إمارة أبوظبي، وتوفير كافة معايير الأمن والسلامة في هذه المباني، وكذلك التسجيل في نظام الصيانة الوقائية لدى البلدية.

وبينت البلدية أن نظام الصيانة الوقائية هو النظام المعتمد من قبل البلدية للرقابة على مدى التزام مدير العقار بأعمال الصيانة المخطط لها والتي تتم بصورة دورية لجميع عناصر العقار الداخلية والخارجية ويتم تنفيذها حسب جداول وبرامج صيانة زمنية محددة.

وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تندرج ضمن حرص الدائرة على توفير أقصى معايير الأمن والسلامة لجميع سكان العقارات وشاغليها، وبالوقت ذاته مواجهة كافة أشكال مشوهات المظهر العام، مشيرة أن العناية بالمباني من حيث الهيكل والمظهر العام وصلاحية السكن تشكل أولوية قصوى نظرا لأهمية أن تتوافق وتتطابق المباني مع متطلبات وشروط كود البناء في أبوظبي، وبالوقت ذاته ضرورة احتوائها على الخدمات العامة التي من شأنها توفير السكن الحضاري الملائم والخدمات المتكاملة لجميع سكان هذه العقارات .

وأوضحت البلدية أن إجراء مشاريع الصيانة الوقائية أمر إلزامي سيترتب على عدم التقيد به إجراءات تتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وضمن هذا الإطار منحت البلدية لجميع الملاك مهلة تمتد إلى نهاية العام الحالي، حيث ستبدأ من أول العام المقبل 2019 في تنفيذ بنود القرار الإدراي رقم 20 لسنة 1994 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون أعمال البناء .

ونوهت البلدية أنه يتوجب على جميع ملاك العقارات التقدم بطلبات لاستصدار شهادة إشغال للوحدات العقارية من من البلدية، موضحة أن عدم إجراء الصيانة الوقائية سيكون عائقا على طريق الاستفادة من الخدمات المختلفة وخصوصا فيما يتعلق بالتصاريح والشهادات الخاصة بإشغال الوحدات السكنية وتسجيل العقود الإيجارية وغيرها. وأضافت البلدية : إنه وانطلاقاً من الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي لتطوير المدينة فقد تم خلال السنوات الماضية تأسيس بنية تحتية ضخمة واستثمار الكثير من الأموال في قطاع البناء والعمران، وإن المحافظة على البنية التحتية وتشغيلها بصورة جيدة يحتم بالضرورة إجراء صيانة دورية لها على أسس فنية صحيحة لذلك فإن بلدية مدينة أبوظبي تولي أهمية كبيرة لأعمال الصيانة في العقارات وخصوصاً الصيانة الوقائية حيث تتمثل إيجابيات أعمال الصيانة الوقائية في الآتي: زيادة العمر الافتراض للعقار والمعدات والأجهزة، زيادة الكفاءة التشغيلية للمعدات وأجهزة مما يؤدي إلى التقليل من استهلاك الطاقة والأعطال التشغيلية،الكشف المبكر للأعطال وإصلاحها وبالتالي تقليل التكلفة العالية لأعمال الصيانة الضخمة وإحلال المعدات والأجهزة، تقليل تكلفة الصيانة الطارئة زيادة العائد المادي للعقار، ضمان سرعة الاستجابة لمعالجة الأعطال الطارئة والشكاوي،ضمان توفير متطلبات الصحة والسلامة في العقارات،المحافظة على مظهر حضاري للمدينة وتوفير ظروف مريحة للساكنين والمستأجرين، ومن أجل ذلك أعدت البلدية الدليل الإرشادي لنظام الصيانة الوقائية للعقارات بغرض تفعيل إصدار وتجديد شهادة الإشغال للعقارات،ولضمان التزام الملاك بتطبيق أعمال الصيانة في عقاراتهم ، مشيرة أن النظام سوف يطبق على كافة العقارات التجارية والصناعية والمرافق الحكومية.

وحول أهمية شهادة الإشغال التي تصدرها البلدية والتي سوف ترتبط ارتباطا وثيقا بإجراء الصيانة الوقائية للعقار أكدت البلدية أنها تصدر من إدارة تراخيص البناء للسماح بإشغال العقار بعد الكشف عليه والتحقق من صلاحيته للإشغال ومطابقته لشروط الصيانة المعتمدة في البلدية، حيث تجدد الشهادة كل 5 سنوات ويتطلب الحصول عليها التسجيل في نظام الصيانة الوقائية.

ونوهت البلدية أنها تقوم بمنح شهادة إشغال مؤقتة تصدر للعقار في حال استيفاء المستندات المقدمة عند التسجيل

في نظام الصيانة الوقائية لمتطلبات النظام وتسمح الشهادة بإنجاز المعاملات داخل البلدية أو لدى دوائر الخدمات الأخرى إلى حين استكمال إجراءات إصدار شهادة الإشغال الدائمة.

وبشأن مسؤوليات تطبيق برنامج الصيانة الوقائية أوضحت البلدية أن تطبيق أعمال الصيانة الوقائية هي مسؤولية مشتركة بين المالك ومدير العقار والمقاول ولكل منهم مسؤوليات محددة حسب القوانين واللوائح المعتمدة في الإمارة.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أن سلامة وأمن السكان وصحتهم العامة أولوية قصوى تسعى إلى تكريسها من خلال تطبيقها لبرامج الصيانة الوقائية للعقارات ، مشيرة أن أي عقارات لا تتحقق فيها شروط الأمن والسلامة تتعامل البلدية معها على أنها عقارات غير آمنة للإشغال حتى وإن تحققت فيها بعض أو كل الشروط الأخرى كصيانة المعدات، المظهر العام أو غيرها، مبينة أن هذه العقارات لا تصدر لها شهادة إشغال و يتم تقييم حالتها أو درجة خطورتها بحيث تتم مخالفتها أو إحالتها إلى الجهات القضائية، وهدمها إذا تطلب الأمر لحماية سلامة السكان والبيئة، وضمن هذا الإطار تقوم البلدية سنويا بتصنيف العقارات وفقاً لمعايير التقييم المعمول بها والتي تشمل : حالة العقار ، والمظهر الخارجي، الصيانة الداخلية،السلامة، الهيكل الإنشائي، النظافة والصحة العامة، الالتزام بالنظم واللوائح الخاصة بإشغال الوحدات السكنية والعقارية، شروط الاستدامة ومتطلباتها .

وأهابت البلدية بجميع ملاك العقارات موضحة أن مسألة الحفاظ على جاهزية وسلامة المباني وخصوصا السكنية منها أمر استراتيجي يتعلق بسلامة المجتمع وصحته العامة وبجودة الحياة لذلك تتطلع البلدية بكل الثقة إلى تعاون ملاك العقارات لتوفير أرقى مستويات ومعايير السلامة والأمن والمظهر العام والخدمات المتكاملة في جميع العقارات في أبوظبي وضواحيها .

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