اتحاد الكرة : برنامج إعداد قوي للمنتخب قبل نهايات كأس آسيا

قال سعادة محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر وضع مقترح استحداث هيئة لتطوير المسابقات والتعليم، مهمتها تقديم المقترحات الخاصة بمتطلبات التعليم التي تلائم إمكانيات لاعبي الإمارات ودمجها بمنهاج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستقوم الأمانة العامة بدراسة مشروع الهيئة بشكل مفصل، وتقديم كافة المقترحات الخاصة بتشكيلها والهيكل التنظيمي والمهام التي ستقوم بها وذلك خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد والذي عقد ظهر اليوم في دبي برئاسة سعادة المهندس مروان بن غليطة، وحضور أعضاء المجلس، وقال الأمين العام أنه تقرر خلال الاجتماع إقامة معرض عن إنجازات ومأثر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على هامش الحفل السنوي الذي سيقام في جامعة الإمارات الإثنين المقبل.

وأضاف بن هزام، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة اطمأن على تحضيرات المنتخب الوطني الأول للمشاركة في نهائيات كأس أسيا 2019 التي ستقام في الإمارات، وتوفير كافة عوامل النجاح للفريق خلال المعسكر الخارجي الذي سيبدأ يوم غدٍ في مدينة جيرونا الإسبانية ضمن المحطة الثانية من محطات إعداد الأبيض للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

وأكد الأمين العام، أن اتحاد الكرة يدعم المنتخب بكل الإمكانات من أجل توفير إعداد يناسب طموح المنافسة، ولن يدخر الاتحاد جهدا في هذا المجال، متمنيا التوفيق والنجاح للجهازين الإداري والفني واللاعبين في تقديم أقصى جهد من أجل تشريف كرة في هذا المحفل القاري المهم.

وأشار بن هزام، أن المجلس تابع تحضيرات منتخب الشباب تحت 19 سنة، للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في جاكارتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر القادم، حيث غادر الأبيض الشاب اليوم إلى تايلاند من أجل المشاركة في البطولة الودية التي ستقام في بانكوك والتي سيشارك فيها إلى جانب الأبيض منتخبات تايلند والأردن والصين، وتقرر خلال الاجتماع تكليف عضوا مجلس الإدارة راشد الزعابي وحسن عبد الوهاب القواضي للتواجد مع البعثة الرسمية المنتخب خلال نهائيات آسيا.

وبين الأمين العام للاتحاد أنه تم استعراض تفاصيل الحفل السنوي الذي سيقام في جامعة الإمارات يوم الإثنين من هذا الاسبوع، وأنه تم اعتماد برنامج الحفل الذي يشمل تكريم رعاة وشركاء الاتحاد وتقديم جوائز الموسم للمتميزين في دوري الدرجة الأولى عن الموسم الماضي، وتقديم درع التفوق العام، كما سيتم خلال الحفل إقامة مراسم قرعة دور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وقرعة التصفيات التمهيدية لمسابقة كأس رئيس الدولة، وقرعة دوري الدرجة الأولى.

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