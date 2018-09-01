وزير الدفاع الكويتي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق ووقف عسكريين في حادثة الطلبة الضباط

قررت وزارة الدفاع الكويتية تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن حالات الوفاة الحالية في كلية علي الصباح العسكرية، وإعادة فتح التحقيقات بحالات الوفاة السابقة للطلبة الضباط في كلية أحمد الجابر الجوية، وأمرت بتوقيف 12 من الضباط والمدربين عن العمل.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم السبت، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ ناصر صباح الأحمد، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة بشأن حالات الوفاة الحالية، في كلية علي الصباح العسكرية، وإعادة فتح التحقيقات بحالات الوفاة السابقة للطلبة الضباط، في كلية أحمد الجابر الجوية. واللجنة مكونة من وزارة العدل، ووزارة الدفاع ممثلة بهيئة القضاء العسكري، ووزارة الصحة”.

وسوف تقوم اللجنة بتقصي الحقائق لحالات الوفاة الحالية وإعادة فتح التحقيق بحالات الوفاة السابقة، والاطلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات، وتستعين اللجنة بأي جهة ذات الصلة للوصول إلى الحقيقة.

وكانت الكويت قد شهدت منذ بداية العام الحالي 4 حالات وفاة مشابهة لم تتبين بعد أسبابها، بالرغم من مرور أشهر على وفاة حالتين منهما دون بيان يوضح نتائج التحقيق في أسباب الوفاة حتى اللحظة.

وتوعد وزير الدفاع الكويتي بمحاسبة المتسبب والمقصر في حال أثبتت التحقيقات وجود خطأ أو تقصير.

كما أصدر وزير الدفاع الكويتي، توجيهاته إلى رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، بوقف عددٍ من الضباط وضابط الصف وأفراد ومدربي كلية علي الصباح العسكرية عن العمل، وعددهم 12 شخصا.

وسيتم إحالة الموقوفين إلى لجنة التحقيق المشتركة، لمعرفة ملابسات حادث وفاة الطلبة الضباط.

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