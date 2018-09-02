17 مُعتقَداً خاطئاً عن أصحاب الهمم تعيق حياتهم اليومية

حذرت وزارة تنمية المجتمع في دليل «قياس جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في المؤسسات الحكومية والخاصة»، من 17 مُعتقدَاً خاطئاً عن أصحاب الهمم، غير مستندة إلى أدلة علمية أو عملية، أسهمت في خلق حواجز وعقبات تواجههم في حياتهم اليومية.

وأكدت الدراسات العلمية، التي استندت إليها الوزارة في وضع الدليل، أن الصور النمطية في مواقف الناس واتجاهاتهم ترسخت في كثير من الأحيان في المعلومات غير الصحيحة، وفي سوء الفهم الذي يحيط بمعنى أن يعيش الإنسان ولديه إعاقة، وتطرق الدليل إلى معلومات غير دقيقة وشائعة حول الأشخاص ذوي الإعاقة، كما شرح عدداً من المعلومات الصحيحة المستندة إلى البحث العلمي والخبرات العملية.

وتتضمن المعتقدات الخاطئة، التي أشار لها الدليل، اعتقاد الأغلبية أن الناس الذين لديهم إعاقة أقل شأناً من الناس غير ذوي الإعاقة، وأن جميع الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة هم أشخاص مرضى، وأن استخدام الكرسي المتحرك يقيّد الإنسان ويجعله قعيد هذا الكرسي، وأن جميع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية يمكنهم قراءة الشفاه، كما أن الناس المكفوفين لديهم حاسة سادسة.

ويعتقد أيضاً الناس أن أصحاب الهمم يشعرون بارتياح أكبر مع الأشخاص الذين لديهم إعاقات مثلهم، وأن الناس الذين ليست لديهم إعاقة ملزمون برعاية الأشخاص الذين لديهم إعاقة، وأنه لا يحق أبداً لأي طفل أن يسأل الناس عن إعاقاتهم.

كما يشمل دليل المعتقدات الخاطئة أن حياة الأشخاص من أصحاب الهمم مختلفة تماماً عن حياة الناس الآخرين، وأنه يجب أن نشعر بالأسف على الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم يحتاجون دائماً إلى المساعدة، وأنه لا يمكن القضاء على الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنه من الصعب خدمة المتعاملين ذوي الإعاقة، وأن من حق الأشخاص غير ذوي الإعاقة الوقوف في أماكن وقوف السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن الناس ذوي الإعاقة يتمتعون بالشجاعة.

وتضم القائمة أن اقتناع الناس بأن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ليس فكرة جيدة، لأن معدل تركهم للعمل أعلى من غيرهم، ويتغيبون عن العمل بسبب المرض في أكثر الأحيان، وأخيراً أن على الناس أن يكونوا حذرين عندما يتحدثون إلى الأشخاص أصحاب الهمم، لأنهم يشعرون بأنهم تعرضوا للإساءة إذا استخدمت بحقهم كلمة خاطئة.

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