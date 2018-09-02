13 مدرسة خاصة جديدة تدخل الخدمة في دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن العام الدراسي الجديد يشهد انضمام 13 مدرسة جديدة إلى منظومة التعليم الخاص في الإمارة، ليصبح عدد مدارسها 206 مدارس، بعد دخول المدارس الجديدة الخدمة العام الدراسي الجاري.

وبحسب الهيئة، بلغت الطاقة الاستيعابية للمدارس الجديدة حوالي 17 ألف مقعد خلال المرحلة الأولى، و 24 ألف مقعد خلال السنوات الخمس المقبلة حتى 2023، مما يسهم في تقليص قوائم الانتظار التي تأتي دائماً مكتظة بطلبات تسجيل الطلبة الجدد بداية كل عام دراسي. في وقت تتبع المدارس الجديدة أربعة مناهج تعليمية تضم «الأمريكي والبريطاني والهندي والبكالوريا الدولية»، ضمن حوالي 17 منهجاً دراسياً تطبقه مدارس دبي الخاصة.

وقال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن المدارس الجديدة تتوزع في 10 مناطق مختلفة بدبي، تضم «المزهر، ومجمع دبي للاستثمار، والبرشاء، ووادي الصفا 3، والمدينة المستدامة، والورقاء 3، وند الشبا، ورمرام، ودبي لاند، والفرجان»، مؤكداً أن افتتاحها يمثل إضافة نوعية لمنظومة المدارس الخاصة في دبي، والتي تشكل امتداداً لمعدلات نمو ملحوظة في أعداد المدارس الجديدة خلال العامين الماضيين، بواقع 10 مدارس جديدة العام الدراسي الماضي 2017- 2018، و15 مدرسة خاصة جديدة العام الدراسي 2016- 2017.

ولفت إلى أن تلك المدارس الجديدة، تقدّم خيارات تعليمية أكثر لأولياء الأمور، كونها تتوزع في مناطق مختلفة في دبي، وتستهدف مجتمعات سكنية جديدة، وتطبق مناهج تعليمية متنوعة، بالإضافة إلى ما تطرحه، من حزم متنوعة للطلبة الحاليين والجدد، ما يعزز من المنافسة في المدارس الخاصة بدبي، ويقود بدوره إلى المزيد من جودة التعليم من جهة، وإلى المزيد من الخيارات التعليمية المقدمة لأولياء الأمور من جهة أخرى .

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