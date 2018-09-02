ماتويدي: رونالدو منزعج لعدم التسجيل.. سنساعده

اعترف بليز ماتويدي لاعب يوفنتوس، أن زميله كريستيانو رونالدو، منزعج من عدم التسجيل في مباريات يوفنتوس الرسمية حتى اللحظة.

يوفنتوس انتصر على مضيفه بارما بهدفين مقابل هدف واحد، ولاعب الوسط الفرنسي سجل الهدف الثاني في مواجهة تواصل خلالها غياب النجم البرتغالي عن التسجيل.

ماتويدي قال بعد المباراة عن رونالدو: “إنه لاعب عظيم، وسيسجل على أي حال، إنه مهم جدا للفريق. لم يكن محظوظا الليلة، ولكننا سنساعده، وهو لديه الكثير من الوقت. كان منزعجا بعض الشيء لعدم التسجيل، ولكنه سيسجل”.

كما أبدى سعادته لتحقيق الانتصار الصعب: “أنا سعيد، إذ لم يكن من السهل اللعب في هذا الملعب أمام هذه الجماهير المليئة بالشغف”.

مضيفا: “يجب أن نواصل الفوز ونبدأ التفكير في دوري أبطال أوروبا أيضا”.