الحبس 6 أشهر والغرامة والدية لمتسبب في وفاة قائدة دراجة هوائية مواطنة

قضت محكمة السير والمرور في دبي برئاسة القاضي أحمد فتحي سلامة ضد متهم اماراتي 22 سنة بالحبس ستة أشهر والغرامة اثتى عشر ألف درهم وإلزامه بسداد مائتي ألف درهم دية شرعيه كاملة لورثة المتوفاة المجني عليها إماراتية 31 سنة وقررت وقف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من نهاية تاريخ محكوميته في الحبس وذلك عن تهم التسبب بالخطا في وفاة المجني عليها إماراتية واتلاف مال مملوك للغير وقيادة المركبة بترخيص منتهي واحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة وزيادة نسبة تلوين المركبة والتسابق مع مركبة أخرى.

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