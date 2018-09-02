بلدية دبي تطبق إجراءات السلامة الغذائية على المقاصف المدرسية

تواصل بلدية دبي تطبيق كافة إجراءات الرقابة على المقاصف المدرسية تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019، حيث يتم العمل على قدم وساق على ضمان إتباع كافة المقاصف المدرسية سواءً في المدارس الحكومية أو الخاصة في المدينة للأنظمة والإجراءات التي تنظم عملية توفير المواد الغذائية للطلبة في كافة مدارس مدينة دبي.

وأكد سلطان علي الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء بالإنابة ببلدية دبي، على الجهود التي تبذلها البلدية وقسم التفتيش الغذائي في سبيل ضمان توفير بيئة غذائية صحية وسليمة في كافة المقاصف المدينة في المدارس الحكومية والخاصة. وأشار إلى أن عملية الرقابة على المقاصف المدرسية تختلف بدورها في المدارس الحكومية عن عملية الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة، حيث أن المدارس الحكومية تقوم بالتنسيق والتعامل مع شركات غذائية معتمدة تقوم بتوفير المنتجات الغذائيِة للمقاصف المدرسية، أما المدارس الخاصة فيتم فيها التنسيق مع شركات غذائية معتمدة بالإضافة إلى تحضير بعض الأطعمة الغذائية داخل مطبخ المدرسة مما يستلزم رقابة مختلفة على هذه المطابخ تتشابه مع أنظمة الرقابة على المؤسسات الغذائية للتأكد من. التزام هذه المطابخ بالشروط المعتمدة.

اعتماد مؤسسات غذائية ذات تقييم مرتفع

ويجب على المدارس التعاقد مع شركات تموين مرخصة بإمارة دبي لتوريد المواد الغذائية لها، والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات الصحية وعدم وجود أي مخالفات عالية الخطورة خلال آخر تفتيش (مثل الحفظ الحراري للمؤسسة أثناء العرض بالمدرسة وخلال النقل أيضا، وجود مشرف صحي معتمد من البلدية ، النظافة العامة ، عدم وجود اثار للحشرات والقوارض ،سيارات نقل الأغذية التي تنقل الأغذية من المصدر الى المدارس يجب أن تكون معتمدة من بلدية دبي إدارة سلامة الغذاء ، توفر مساحة كافية بالمؤسسة على أن تكون درجة التقييم لآخر زيارة لا تقل عن جيد جداً (B) مع ضرورة الحصول على التصريح من قسم التصاريح والتغذية التطبيقية بالإدارة

وأوضح مدير إدارة سلامة الغذاء بالإنابة ببلدية دبي أن البلدية تقوم بمتابعة جميع المدارس في الإمارة خاصة فيما يتعلق بعمليات الحفظ الحراري للأغذية وسير عمليات نقل المواد الغذائية ونظافة مباني المقاصف المدرسية مع ضرورة وجود مشرف غذائي في كافة المقاصف المدرسية. وستقوم البلدية بتدريب كافة المشرفين على أساسيات سلامة الغذاء، والالتزام بدليل المقاصف المدرسية المعتمدة من إدارة سلامة الغذاء. وأكد على ضرورة التزام المقاصف المدرسية بلوائح وأنظمة سلامة الغذاء. وفي حال وجود أي تجاوزات يتم التواصل مع هيئة المعرفة ووزارة التربية والتعليم واتخاذ الإجراءات اللازمة. وتأتي هذه الجهود ضمن حرص بلدية دبي على سلامة كافة عمليات توفير المواد الغذائية في المقاصف المدرسية لينعم جميع طلبة المدارس ببيئة غذائية صحية وسليمة.

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