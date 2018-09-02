رسميا | حاتم بن عرفة يبدأ رحلة جديدة في صفوف رين

أعلن نادي رين الفرنسي، عن انتداب حاتم بن عرفة، في صفقة انتقال حر.

اللاعب ذو الأصول التونسية، سيلعب في صفوف رين طوال الموسمين المقبلين، إذ يمتد عقده حتى عام 2020.

بن عرفة (31 عاما) كان على ذمة باريس سان جيرمان في الموسمين الماضيين، إلا أنه قضى أغلب الوقت خارج حسابات المدرب السابق أوناي إيمري، ولم يخض سوى 1136 دقيقة أغلبها في الموسم الأول.

اللاعب صاحب الـ15 مباراة دولية مع المنتخب الفرنسي، عكف على كتابة مقال رأي دوري لصحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية خلال منافسات كأس العالم 2018، وأصدر بعض الأراء الصادمة، منها مطالبته بإقالة ديديه ديشامب في أعقاب التتويج بالمونديال.