شاهد بالصور | الجمال المذهل لمدغشفر

مدغشقر ليست دولة مثل غيرها، فهي جزيرة كبيرة تضم الكثير من الحيوانات البرية النادرة بالإضافة إلى مجموعة من الشواطئ والجزر الساحرة.

تقع مدغشقر في جنوب شرق إفريقيا وتحديدا في المحيط الهندي وهي جزيرة تشكلت منذ 70 مليون عام، بها الآلاف من أنواع الحيوانات والطيور التي عاشت في آمان على مدار الملايين من السنين، إذ أن 90% من كائناتها البرية لا توجد في أماكن آخرى، منها حيوان الليمور.

بحسب المعلومات التاريخية، فإن هذه الجزيرة كانت تقع في جنوب أسيا، خلال العصر ما قبل التاريخ، إذ أن أهلها كان يطلق عليهم اسم بورنيو، والتي تعود إلى العرق الماليزي والأندونيسي وبروناي.

جزء من تاريخ مدغشقر شكله أيضا القراصنة الذين جلعوا من هذه الجزيرة قاعدة للنهب والهجوم على السفن المارة في المناطق المحيطة.

تعرف الدولة أيضا بأنها المنتج الرئيسي في العالم للفانيليا، بالإضافة إلى القهوة والقرنفل والجمبري وكذلك التوابل.

تضم مدغشقر أيضا العديد من المواقع المسجلة على قائمة اليونسكو مثل التلة الملكية في امبوهيمنجا، وهي مقبرة تعود لأكثر من 500 عاما، بالإضافة إلى غابات أتسينانانا المطيرة التي تضم حيوان الليمور.

وهناك محمية تسينجي دو ديمراراها والتي تضم العديد من المنحدات المذهلة.

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