حظر تناول 17 صنفا من الأطعمة في مدارس أبوظبي

حددت دائرة الصحة أبوظبي، بالتعاون مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، قائمة الأطعمة المسموح بتناولها داخل أسوار المدارس وبيعها في المقاصف المدرسية، وحددت ثلاث قوائم بالأطعمة المسموحة والممنوعة والمسموح بها بشرط مطابقة المواصفات.

وشملت قائمة الأغذية المسموح بيعها في المقصف المدرسي،16 صنفاً تضمنت حبوب الإفطار “معلبة أو مغلفة بشكل ألواح”، والخبز “يفضل الحبوب الكاملة، أو الأسمر”، والأرز، والنودلز، والمعكرونة، والبطاطا المسلوقة أو المشوية، والتمر، والفواكه، والخضار، والسلطات، والحليب، وحليب الصويا، وألبان” الزبادي “الروب”، والأجبان، وشرائح البيض، بالإضافة إلى مياه الشرب المعبأة.

فيما تضمنت قائمة الأغذية التي يمنع بيعها في المقصف المدرسي 17 صنفاً ضمت، اللحوم المصنعة “النقانق، سوسيج، سجق، مرتديلا ” والمكسرات، والبطاطا المقلية والشيبس، والآيس كريم، وجيلي، والمصاص، وألواح الشوكولاتة السادة والتي تحتوي على مكسرات، والعلك السكري، والسكريات اللاصقة المكونة من الأصباغ، والويفر، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، بالإضافة إلى المياه المنكهة، والمشروبات الرياضية، والشاي البارد، وسلاش، وشراب الفاكهة.

فيما ضمت قائمة الأغذية التي يسمح بيعها في المقصف المدرسي في حال مطابقتها للشروط المتوفرة في دليل المقاصف المدرسية، 11 صنفاً شملت فطيرة محشوة بالفواكه، والفطائر والمناقيش “إن لم تكن مخبوزة من طحين القمح الكامل فيتم تصنيفها ضمن الأغذية غير الصحية”، والذرة، واللحوم “الكباب والكفتة” والدواجن قليلة الدهون، والأسماك، والمربى، والمفن، والبسكويت السادة أو المحشو بالتمر، والفشار (البوب كورن)، وعصائر الفاكهة “النكتار”.

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