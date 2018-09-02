بلدية الظفرة ومساندة تنفذان مشروع نظام تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد

تنفذ بلدية منطقة الظفرة وشركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” مشروع نظام تصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، بتكلفة تبلغ 33 مليون درهم وذلك بمواصفات فنية وهندسية وتقنية عالية تستهدف حل مشكلات تجمع مياه الأمطار في مدينة زايد.

وقال المهندس عتيق خميس حمد المزروعي مدير عام بلدية منطقة الظفرة بالإنابة إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 83.47 %، مؤكداً أن العمل في المشروع يسير وفق الخطة الموضوعة ومن المتوقع الانتهاء من كافة أعمال المشروع خلال الربع الرابع من العام الحالي.

وأشار إلى أن بلدية الظفرة و”مساندة” ينفذان المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتستهدف الارتقاء بمستوى الحياة وتوطيد أركان التنمية المستدامة وإسعاد المجتمع ورفاهيته، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تحظى باهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وأشار المزروعي إلى أن المشروع يهدف إلى توفير نظام لتصريف مياه الأمطار في مدينة زايد انطلاقاً من ورؤية بلدية منطقة الظفرة في توفير بنية تحتية متطورة وخدمات بلدية مميزة، على الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة يتم من خلالها تصريف مياه الأمطار من الطرق وسحبها إلى خزان تجميع رئيسي.

وأكد حرص البلدية عند تنفيذ البنية التحتية للأراضي السكنية والمناطق الصناعية بمدن المنطقة على تصميم شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وشبكة الطرق الداخلية، وشبكات الماء والكهرباء وفق أعلى المعايير في مجال الطرق من أجل توفير طرق تواكب عملية التنمية التي تشهدها منطقة الظفرة، ودعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة.

من جانبه، أكد المهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” بالإنابة، أهمية المشروع الاستراتيجي في حل مشكلات تجمع مياه الأمطار على الطرق والمساكن في المدينة.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى توفير نظام لتصريف مياه الأمطار بمدينة زايد، ويسهم بشكل مباشر في تطوير البنية التحتية بالمدينة وذلك بتوفير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، حيث يسهم المشروع في حل مشكلة تجمع مياه الأمطار على الطرق، والتي قد تتسبب في تعطيل الحركة المرورية وحوادث سير وأيضاً الإضرار بحالة الطرق والخدمات والأصول المرافقة، بالإضافة لما تسببه من تجمع للحشرات الضارة بالصحة العامة.

ولفت إلى أنه تم توصيل كافة مناطق تجمع المياه الموجودة على طول الطريق الرئيسي للمدينة بخط التجميع الرئيسي الجديد وبطول اجمالي يبلغ “4.6 كم” أربعة كيلومترات و600 متر، بالإضافة الى محطة الرفع وخط الدفع الرئيسي بقطر 900 ملم وبطول 2500 متر واستكمال أعمال إنشاء بحيرة تجميع مياه الأمطار.

وأوضح أنه تجري الأعمال المساحية بالموقع وأعمال الخرسانات لمحطات الضخ والرفع وتم إنجاز جزء من خزان تخزين مياه الأمطار ومحطة رفع مياه الأمطار وجاري تنفيذ أعمال الدفع النفقي، وتم الانتهاء بنسبة 83.47 % من أعمال الشبكة، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في الحد من الأضرار التي تسببها مياه الأمطار على الطرقات والمساكن بالمدينة، وفي المقابل يمكن الاستفادة من تجميع مياه الأمطار كمخزون استراتيجي لري الحدائق والمسطحات الخضراء التي تزخر بها منطقة الظفرة.

وشدد الظاهري على التزام “مساندة” في كافة مراحل إنجاز المشروع بمتطلبات الاستدامة البيئية وفقا لأعلى المعايير العالمية، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة للدولة.

وأكد حرص الشركة التام على تقديم أرقى المعايير خلال إدارة وتنفيذ المشاريع الخدمية لأفراد المجتمع، وصولاً إلى أعلى درجات التميز، فضلاً عن تلبية الاحتياجات الخدمية لأفراد المجتمع، وتنفيذ مشاريع التطوير، وتعزيز مكونات البنية التحتية لتتناسب مع حجم نمو المنطقة وارتفاع عدد سكانها، وبما يتلاءم مع متطلبات التنمية والتطوير، واحتياجات المجتمع المحلي، إلى جانب تعزيز الارتقاء بمستوى المرافق لتتناسب مع هذا النمو وفق ما يدعم معايير التنمية المستدامة.

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