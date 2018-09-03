مهاجم ساوثامبتون يكشف تفاصيل رهانه مع صلاح

تحدث داني إنجز مهاجم ساوثامبتون عن رهانه مع زميله القديم في ليفربول، محمد صلاح، وذلك بعد الكشف عن تفاصيل الرهان.

دخل صلاح نجم ليفربول في رهان مع زميله المعار لنادي ساوثامبتون بخصوص تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. وذلك حسبما كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية.

وقال إنجز في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس يوم الأحد: “سيكون من الرائع الفوز على صلاح في هذا الرهان، أليس كذلك؟”.

وأضاف المهاجم الذي لم يشارك كثيرا مع يورجن كلوب الموسم الماضي “أحاول التحسن يوميا، لقد فاتني الكثير من كرة القدم”.

وكشفت الصحيفة تفاصيل الرهان الذي يتفوق فيه إنجز حاليا، فالثنائي سجل هدفين، لكن الرهان حرم صلاح من هدفه في الجولة الافتتاحية بسبب عدم تمكن إنجز من المشاركة في اللقاء الافتتاحي لفريقه لأنه انضم في قبل انطلاق الدوري بـ24 ساعة، ولذلك فأن النتيجة الآن 2-1 لصالح إنجز.

وأوضح إنجز “بالطبع ليس رهان نقدي. سأكون غبيا بما يكفي لوضع أي أموال نقدية في رهان ضد صلاح، إن الأمر مجرد قليل من المزاح”. وأتم “قد يظن الناس أنني مجنونا بسبب دخول هذا الرهان إذا كان هناك أموال”. وسجل صلاح خلال الموسم الماضي 32 هدفا وصنع 11 آخرين في الدوري الإنجليزي كما حصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف الدوري وجائزة أفضل لاعب في الدوري. إنجز صاحب الـ26 عاما – وهو نفس عمر صلاح – انضم إلى ليفربول قادما من بيرنلي في صيف 2015 بمبلغ 8.3 مليون يورو. وانضم خلال السوق الصيفية المنصرمة إلى ساوثامبتون، على أن يتمم القديسين الصفقة بشكل نهائي في صيف 2019 بمبلغ أشارت التقارير إلى أنه يقدر بـ22 مليون يورو. ولعب إنجز بقميص ليفربول في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

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