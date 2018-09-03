9 من كل 10 شركات في الإمارات تخطط لتعيين موظفين جدد

تخطط تسع من كل عشر شركات في الإمارات لتعيين موظفين جدد العام المقبل وفقاً لدراسة أجراها موقع بيت. كوم للتوظيف الإلكتروني بالتعاون مع مؤسسة يوغوف للأبحاث.

وأظهر مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي تضمنته الدراسة أن 62 في المئة من أصحاب العمل ينوون ملء ما يصل إلى عشرة شواغر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبحسب المؤشر، يخطط ثلاثة من كل أربعة (78 في المئة) من أصحاب العمل في الإمارات إلى تعيين المزيد من الكفاءات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما يخطط 86 في المئة منهم لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

وصرّح أكثر من سبعة من كل عشرة موظفين (71 في المئة) بأن شركاتهم عينت موظفين جدداً خلال الأشهر الستة الماضية، فيما قالت نسبة 56 في المئة: إن شركاتهم عينت موظفين جدداً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واعتمدت الدراسة على جمع بيانات عن مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط لعام 2018 عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة بين 31 مايو 2018 و31 يوليو 2018، بمشاركة 1709 أشخاص، منهم 1505 يعملون في الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا ومصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وباكستان.

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