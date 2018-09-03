وفاة آسيوي دهساً على طريق المطار الداخلي في رأس الخيمة

لقي شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثاني من عمره مصرعه متأثراً بجروحه البليغة إثر حادث دهس تعرض له مساء أمس الاول من قبل مركبة يقودها مواطن في العقد الرابع من عمره على طريق المطار الداخلي برأس الخيمة .

وتفصيلاً ، قال الرائد سالم محمد بورقيبة رئيس قسم المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة عند تمام الساعة (10:00) مساء أمس الاول يفيد بتعرض شخص إلى حادث دهس ، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة بمركز شرطة الدقداقة الشامل وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى موقع البلاغ ، وتبين عند التحقيقات المبدئية بأن الشخص الآسيوي عبر الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات القادمة من الجانب الآخر ، حيث كانت مركبة بقيادة المواطن تسير عليه وحاول تفاديه إلا أنه اصطدم به وأدى إلى وفاته على الفور ، وتم نقل المتوفي إلى المستشفى تمهيداً لتسليمه إلى ذويه لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

ودعا بورقيبة جميع المشاة إلى ضرورة التقيد بقوانين السبر والمرور والعبور من الأماكن المخصصة للمشاة والتقيد بالأنظمة التي تضمن السلامة للجميع وخاصة أثناء الفترة المسائية أو الليل لتدني مستوى الرؤية ، ويجب التأكد من خلو الطريق من المركبات قبل العبور .

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