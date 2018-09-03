550 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 8 مليون في “البرشاء”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 550 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 178 مبايعة بقيمة 246 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضى بقيمة 61 مليون درهم و 161 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 185 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة البرشاء جنوب الخامسة تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 7مليون درهم فى منطقة معيصم الأول.

و قد تصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى ند الشبا الاولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 12مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة فى الخيران الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 304 مليون درهم منها 22 رهونات أراضى بقيمة 260 مليون درهم و 26 رهونات فلل وشقق بقيمة 44 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة المركز التجارى الاولى بقيمة 200 مليون درهم وأخرى فى منطقة ورسان الاولى بقيمة 22 مليون درهم.

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