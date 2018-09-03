“فيفا”: محمد صلاح ينافس “مودريتش” و”رونالدو” على جائزة أفضل لاعب في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الاثنين، القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة “ذا بيست” لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

وضمت القائمة النهائية كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى، بينما تم استبعاد أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسبانى ومنتخب فرنسا، وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى ومنتخب الأرجنتين.

يذكر أن القائمة الأولية للمرشحين للحصول على جائزة “ذا بيست”، التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم، ضمت كلاً من: كريستيانو رونالدو، كيفين دى بروين، أنطوان جريزمان، إيدين هازارد، هارى كين، كيليان مبابى، ليونيل ميسى، لوكا مودريتش، محمد صلاح، ورافاييل فاران.

وسيتم الكشف عن هوية الفائزين بجوائز الافضل يوم 24 سبتمبر الحالى بالعاصمة الإنجليزية “لندن” التى تستضيف الحفل السنوى لجوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”.

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