“دبي المالي” يطلق خدمة “وصية مالكي الأعمال”

أطلق ” مركز خدمة الوصايا ” بمركز دبي المالي العالمي اليوم “وصية مالكي الأعمال” لمساعدة الشركات على الاستفادة من القوانين الجديدة الناظمة لملكية الأجانب والمقرر أن يبدأ تطبيقها عام 2019 .

وتمنح هذه الوصية الجديدة مالكي الأعمال وحملة الأسهم إمكانية اختيار من سيملك و يدير أعمالهم و أصولها بعد وفاتهم.

ومع “وصية مالكي الأعمال” أصبح بالإمكان نقل ملكية أسهم غير المسلمين في أي شركة منطقة حرة أو شركة تتخذ مقرا لها في دبي أو رأس الخيمة إلى أي مستفيدين آخرين يحددهم مالك الشركة ويتاح هذا الخيار لأول مرة بعد أنا كان محصورا بنقل أسهم شركات المنطقة الحرة.

و يوفر هذا الخيار مزيدا من الطمأنينة للفرق الإدارية وحملة الأسهم الآخرين مع وجود خطة توريث لضمان استمرارية العمل بشكله الطبيعي في حال وفاة أحد مالكي الأسهم وتندرج هذه الخطوة ضمن استعدادات الحكومة الاتحادية لتبسيط القواعد الناظمة لملكية الأجانب للشركات.

وقال شون هيرد مدير مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي: ” لقد أسرعنا مبتقديم هذه الخدمة قبل الإطلاق الرسمي للقوانين المزمع طرحها قريبا و التي نتوقع أن تحقق نموا كبيرا في ملكية الأجانب للشركات في الإمارات العربية المتحدة وفي إطار ذلك فقد وضعنا نموذجا إلكترونيا بسيطا للوصية لإتاحة الاستمرارية التشغيلية” .

وأضاف إنه من الضروري أن تكون الأعمال قادرة على الاستمرارية عقب الوفاة المفاجئة للمالك أو أحد كبار حملة الأسهم وتساعد “وصية مالكي الأعمال” الشركات بفضل ضمان اليقين الذي تتيحه على تخفيف وطأة أي انقطاع قد يحصل نتيجة وفاة المالك أو أي شخص من كبار حملة الأسهم.

وتعد “وصية مالكي الأعمال” متاحة أمام سكان الإمارات والمستثمرين الخارجيين الذين يملكون شركات في دبي أو رأس الخيمة ويمكن تسجيل الوصية من أي مكان في العالم باستخدام خدمة التسجيل الافتراضي التي يقدمها مركز تسجيل الوصايا بالتعاون مع الشريك ” في . إف .إس . جلوبال” ويتوافر نموذج الوصية الإلكترونية الذي يمتاز ببساطته وسهولة استكماله عبر الإنترنت من خلال موقع مركز خدمة الوصايا.

من جانبه أشاد سوريش كومار رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال و المهنيين الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بهذا الدعم القيم الذي تتيحه “وصية مالكي الأعمال” للمستثمرين ورواد الأعمال الذين اختاروا من دبي أو رأس الخيمة مقرا لشركاتهم وبالنسبة للمغتربين الهنود بشكل خاص فإنه من المريح جدا أن يشعروا بأن الشركات العائلية التي قضوا أجيالا في بنائها أصبح بوسعهم نقلها للأجيال القادمة بالحد الأدنى من الانقطاع في سير العمل.

و أعرب عن شعورة بالكثير من الراحة مع وجود آليات متينة و واضحة تتيح لأعضاء المجلس الهندي لرجال الأعمال و المهنيين أن يستفيدوا من أحكام الشريعة لأغراض التوريث ونقل ملكية أصولهم إلى المستفيدين المختارين معربا عن شكره لمركز خدمة الوصايا بمركز دبي المالي العالمي على جعل نموذج الوصية الجديد متاحا بشكل مجاني.

و من المتوقع أن يغير القانون المزمع إطلاقه لاحقا هذا العام مشهد الأعمال في الدولة .

و تخضع الوصايا المسجلة عبر مركز خدمة الوصايا في مركز دبي المالي العالمي لقانون الدولة الأم لمالك الأصول وفي حال عدم التسجيل فإن الأصول المملوكة في دبي ورأس الخيمة ستوزع على أفراد عائلة المتوفي وفق حصص محددة مسبقا.

اقرأ ايضا

التعليقات