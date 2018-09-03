شاهد بالصور | لقطات مذهلة من منتجع البحيرتين في باتاجونيا

بواسطة / بتاريخ 2018-09-03 في 7:40 م /
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يعد منتجع للاو للاو في إقليم باتاجونيا بالأرجنتين، واحدا من أجمل المقاصد السياحية في أمريكا اللاتينية كلها، فهذا المنتجع يختص دون غيره بموقعه على بحيرتين ذات جمال مذهل، وجبال مذهلة تغطيها الأشجار.

وبحسب شبكة “ناشيونال جيوجرافيك”، فإنه هذا الفندق المبني منذ عام 1930 يقع وسط طبيعة مذهلة، إذ أنه داخل حديقة وطنية مطلة على بحيرتين وهما بحيرة مورينو وبحيرت ناهويل هوابي، يمكن لزواره الاستحمام فيها والتزلج على المياه.

المنتجع أيضا يشكل مقصدا لمحبي التريض والاهتمام بصحتهم، فإلى جانب إمكانية التنزه وسط الأشجار وعلى شواطئ البحيرتين الذين يلتقيان أسفل المنتجع، إلا أن المنتجع يضم حمامات سبا رائعة.

على الجانب الآخر من من المنتجه يقع تل رائع ضمن جبال الأنديز الذي يرسم لوحة طبيعية تمتزج مع البحيرات والحدائق المحيطة بالمنتجع.

وشهد هذا المنتجع تجديدات واسعة خلال عام 1997، بقيمة 13,3 مليون دولار، شكلت دفعة كبيرة للمنتجع، حتى أنه أختير كمقر لمهرجان الموسيقى الكلاسيكي في أمريكا اللاتينية.

يضم هذا المنتجع 205 غرفة مخصصة للسياح بالإضافة إلى 32 جناح و4 مطاعم خاصة.

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