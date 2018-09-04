قرعة مونديال الأندية تجنب العين مواجهة ريال مدريد حتى المباراة الختامية
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قرعة كأس العالم للأندية الذي سيجرى في أبوظبي بمشاركة بطل دوري الخليج العربي للموسم الماضي العين .
وبموجب القرعة سيواجه العين ويلنغتون النيوزيلندي في ١٢ ديسمبر على إستاد هزاع بن زايد وفي حالة فوزه سيواجه بطل افريقيا في الدور التالي .
وسيلعب بطل اسيا مع جوادالاخار المكسيكي في ١٥ ديسمبر والرابح سيواجه ريال مدريد في ١٩ ديسمبر ، وجنبت القرعة العين مواجهة ريال مدريد حتى المباراة الختامية هذا في حال فوزه على ويلنغتون ثم بطل افريقيا ثم بطل أمريكا الجنوبية .