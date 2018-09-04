شاهد بالصور | مطار يشبه “ديزني لاند” في سنغافورة

الكثير من الأشخاص يتفقون على أن المطارات تشكل أحد الأماكن التي تثير الضغط النفسي خلال أي رحلة، إلا أن أحد المطارات الحديثة التي بنيت في سنغافورة، سوف يغير هذا المعادلة.

يوضح موقع “بورد باندا” المهتم بالتصوير أن مطار شانجي في سنغافورة ليس من هذه المطارات التي تثير الضغط، فهو يشبه ديزني لاند، تضم الكثير من أدوات الترفيه التي لا توجد في أي مطار آخر.

يبين الموقع أن مطار شانجي حصل هذا العام على جائزة “أفضل مطار في العام، مقدمة من موقع سكاي تراكس المختص في تصنيف المطارات.

يلفت الموقع إلى أن المطار حصل على هذه الجائزة للوسائل المبهرة التي يوفرها لمستخدميه، منها سينمات التي توفر أفلام البوكس أوفيس مجانا.

أم لهؤلاء الذين يحبون أن يبدأوا إجازتهم سريعا قبل وصولهم للمكان الذي يريدوه، فسوف يجدون أماكن ترفيه مذهلة، منها قنوات الأسماك المارة داخل الفندق، أو حدائق الزهور التي يمكن التنزه خلالها، بالإضافة إلى حمام السباحة الموجود أعلى المطار.

المطار يضم أيضا حمام “جاكوزي”، وحديقة لـ “دوار الشمس”، وأخرى خاصة بالفراشات، وكذلك زهور الأوركيد وغيرها.

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