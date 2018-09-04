رأس الخيمة | إغلاق منطقة أسفل جسر العريبي 6 أيام لأعمال صيانة

قال العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة إن إغلاق منطقة أسفل جسر العريبي للقادمين من منطقة السيح باتجاه تقاطع المنار مول اعتبارا من صباح أمس الاثنين يعود إلى إجراء أعمال صيانة أسفل الجسر تستمر لمدة 6 أيام .

ودعا العقيد الصم السائقين ومستخدمي الطرق إلى استخدام الطرق البديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية وعدم تشكل أية ازدحامات مرورية كما حدث في الساعات الأولى لإغلاق الشارع حيث تم تحويل حركة المركبات باتجاه تقاطع الجلف سينما على شارع عمان إلى حين انتهاء الشركة المنفذة لأعمال الصيانة .

وأضاف أن صيانة منطقة أسفل الجسر تهدف إلى تحسين البنية التحتية للشارع خاصة بعد تحويل مسار الشاحنات عنه إلى الطريق الدائري والذي كان له أكبر الأثر في تحقيق انسيابية ملحوظة في الحركة المرورية في شوارع منطقة النخيل القلب التجاري النابض للإمارة ، لافتا إلى وجود العديد من الطرق التي يمكن للسائقين استخدامها كبديل لهذا الشارع الحيوي المؤدي إلى العديد من المقار الحكومية والمنشآت الخاصة .

وأكد أن أية أعمال طرق تشهدها شوارع الإمارة تتم بالتنسيق والتعاون بين الجهات المنفذة والجهات الشرطية المعنية حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق ولضمان تنفيذها بأفضل شكل ممكن بما يسهم في تطوير البنية التحتية في رأس الخيمة .

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