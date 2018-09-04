الأبيض الشاب ينهي تحضيراته لملاقاة الصين غداً

أنهى منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، تحضيراته استعدادا لملاقاة نظيره الصيني يوم غد الأربعاء في أولى مباريات بطولة تايلند الودية للشباب والمقامة في العاصمة بانكوك، ضمن استعداد الأبيض للشباب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للشباب في العاصمة الإندونيسية جكارتا أكتوبر المقبل.

وقال راشد عامر البدواوي المشرف الفني للأبيض الشاب، أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الفرنسي لوديفيك باتيللي باشر تحضيراته عقب وصوله إلى العاصمة التايلندية بانكوك تحضيرا لمباراته الافتتاحية مع منتخب الصين، مشيرا إلى هذه البطولة والتي تستمر للفترة من 5 إلى 11 سبتمبر الجاري ويشارك في منتخبات ” الإمارات، تايلند، الصين، والأردن” من المتوقع أن تشهد مستوى فني وبدني جيد خاصة وأن هذه المنتخبات تستعد هي الأخرى للمشاركة في النهائيات الآسيوية المقبلة.

وأضاف المشرف الفني للمنتخب، أن هذه البطولة فرصة جيدة للجهاز الفني للاستقرار على اختيار التشكيلة المناسبة والتي ستشارك في النهائيات، وكذلك فرصة مهمة للاعبين لإثبات تواجدهم ضمن تشكيلة النهائيات، وأكد البدواوي أن أجواء المعسكر الحالي في تايلند جيدة وإيجابية وتتسم بروح الحماس والمنافسة بين اللاعبين.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة صباح اليوم الاجتماع الفني للبطولة بمشاركة لوديفيك باتيللي المدير الفني للمنتخب، وسالم اليعقوبي مدير المنتخب، حيث تقرر أن يرتدي منتخبنا اللون الأحمر بينما سيظهر المنتخب الصيني باللون الأصفر في مباراة الغد التي ستقام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الإمارات.

وضمت قائمة الأبيض الشاب لبطولة تايلند 26 لاعباً، هم: سهيل عبد الله المطوع، عبد الرحمن صالح، علي صالح من “الوصل”، فارس خليل محمد، يوسف علي بخيت، طحنون حمدان الزعابي “الوحدة”، فهد محمد الحمادي، منصور إبراهيم الحربي، خالد محمد البلوشي، سعود المهري، سعيد يوسف العامري “العين”، زايد عبد الله الحمادي “الظفرة”، أحمد عبد الله جميل، رائد رضا البلوشي، عمر أحمد سالم، عيد خميس النعيمي، عبد الله عبد الرحمن النقبي “شباب الأهلي دبي”، سعيد عبيد سعيد الكعبي، سلطان سعيد مهبوب “الشارقة”، راشد سالم خلفان، عمر سعيد الإسماعيلي “حتا”، أحمد فوزي جوهر، سالم خيري “الجزيرة”، يعقوب يوسف “الإمارات”، ماجد راشد سلطان، فهد باروت عثمان “اتحاد كلباء”.

وكان منتخب الشباب أنهى بنجاح المعسكر الخارجي في سلوفينيا والذي استمر 20 يوما للفترة من 28 يوليو وحتى 17 أغسطس الجاري خاض خلالها المنتخب أربع مباريات ودية فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما، وعاد الأبيض الشاب للتجمع الداخلي في اتحاد الكرة للفترة من 26 أغسطس إلى 1 سبتمبر استعدادا لبطولة تايلند الودية.

الجدير بالذكر أن منتخب الشباب سينتظم بعد هذه البطولة في معسكر داخلي في دبي، قبيل التوجه إلى المعسكر الخارجي في ماليزيا الذي سيسبق نهائيات كأس آسيا في جاكارتا خلال الفترة من 6 إلى 16 أكتوبر القادم ويتخلله مباراتين مع أحد المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا، والذي سيحدد التشكيلة الرئيسية لقوام المنتخب في البطولة الآسيوية.

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