الداخلية المصرية توقف “متطرفا” قرب السفارة الأمريكية

قالت الداخلية المصرية، الثلاثاء، إنها أوقفت “متطرفًا” في محيط السفارة الأمريكية كان بصدد القيام بـ”عمل عدائي”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن وقوع حادث في محيطها، ودعت رعاياها بمصر إلى توخي الحذر وعدم القدوم إلى السفارة في ذلك الوقت.

وأوضح بيان للداخلية المصرية، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أن “الخدمات الأمنية تمكنت بمحيط ميدان سيمون بوليفار (قرب السفارة الأمريكية) من ضبط عبد الله أيمن عبد السميع، حال اشتعال حقيبة كان يحملها أعلى ظهره وبها زجاجة بلاستيكية تحتوي على بعض المواد الكيميائية القابلة للاشتعال”.

وأضاف: “أشار الفحص المبدئي إلى أن المذكور يعتنق بعض الأفكار المتطرفة، وكان يعتزم استخدامها في عمل عدائي”.

وتابعت “لم تسفر الواقعة عن إصابة المذكور أو حدوث تلفيات أو أية إصابات للمواطنين بالمنطقة”، مشيرة إلى أنه “جارى اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة”.

وفي وقت لاحق لمطالبتها رعاياها بتوخي الحذر وعدم القدوم للسفارة، أعلنت السفارة الأمريكية لدى القاهرة استئناف أعمالها.

وقالت السفارة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “انتهت الشرطة المصرية من تحقيقاتها في مكان الحادث، وتستأنف السفارة أعمالها العادية”.

وتقع السفارة الأمريكية بالقاهرة، في موقع حيوي وسط العاصمة المصرية، تنتشر حوله دوريات أمنية، كما تحاط السفارة بسياج خرساني يمنع وصول السيارات إليها.

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