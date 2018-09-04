الهاجري : طموح العين أكبر من مجرد المشاركة في مونديال الأندية

بحضور سعادة غانم مبارك الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم وسلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، المدير الرياضي، والكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للعين حرص محمد فايز وكايو لوكاس، بقيادة المدرب، على المشاركة في الفعاليات التي نظمتها اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم للأندية في البوادي مول بالتزامن مع قرعة “المونديال” والتي جرت صباح أمس بمقر الاتحاد “الدولي” لكرة القدم في زيورخ.

كما حرص نجما العين والمدرب زوران، على توزيع الهدايا العيناوية والتقاط الصور التذكارية مع الجماهير التي احتشدت للمشاركة في الفعالية الترويجية المميزة فضلاً عن متابعة حفل القرعة الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر الشاشات الضخمة التي تم وضعها حول مسرح الفعاليات مقابل المدخل الرئيس للبوادي مول.

وشهدت الفعاليات التي سبقت القرعة منافسة مثيرة في ألعاب قوة التسديد والتمريرة الساحرة واللمسات الدقيقة والتسديدات الرأسية وحراسة المرمى وذلك بين المدرب زوران ماميتش واللاعبين محمد فايز وكايو لوكاس.

وجرت المنافسة وسط تشجيع لافت من الجماهير التي حرصت على الحضور وأعضاء اللجنة المنظمة المحلية ونجح الكرواتي زوران ماميتش في مفاجأة الجميع عندما كسب التحدي في إجمالي النقاط الأمر الذي كان يتطلب تركيزاً لافتاً، في حين سجل كايو تفوقاً واضحاً في اللمسات الساحرة، قبل أن يكسب محمد فايز تحدي التصدي للكرات.

وأعرب الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، عن فخره واعتزازه وسعادته البالغة باستضافة الحدث العالمي للمرة الثالثة في دولة الإمارات وبمشاركة نادي العين في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018.

وأكد الهاجري في تصريحات صحفية بعد الإعلان الرسمي للقرعة من مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA”، أن العام الحالي استثنائياً بالنسبة للجميع كونه “عام زايد” المؤسس، طيب الله ثراه وكفى، كما أنه استثنائياً لأن “البنفسجي” هو اللون العالمي لـ 2018، بالإضافة إلى أن “الزعيم” جمع في السنة الحالية بطولتي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله” في إنجاز تاريخي، فضلاً عن أن العام الحالي يتزامن مع احتفالية النادي باليوبيل الذهبي” مرور 50 عاماً” على تأسيس هذا الصرح الكبير.

وأكمل: المؤكد أن طموح نادي العين في “المونديال” لن يكون من أجل المشاركة، بل يحمل “الزعيم” على عاتقه الظهور المشرف باسم الوطن وكل العرب في البطولة العالمية، وأن تكلل الجهود الكبيرة من اللجنة المنظمة بالنجاح اللافت الذي اعتدنا عليه في كافة الأحداث العالمية التي ظلت تستضيفها دولتنا الحبيبة.

وتعليقاً على سؤال حول رأيه في القرعة التي أبعدت العين عن مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي، قال: “عندما تشارك في كأس العالم للأندية التي تشهد منافسة قوية بين أبطال جميع القارات أعتقد أن التحدي سيكون حاضراً في جميع مراحل المنافسة على اللقب بداية من الأدوار التمهيدية والعين جاهز للدخول في أي مرحلة”.

اقرأ ايضا

التعليقات