دراسة : 8 أمراض خطيرة ظهرت من جديد

كشفت أحدث الدراسات العلمية التي أجراها فريق من الباحثين الفرنسيين في معهد “باستير” برئاسة الباحثة ناديج كايه، عن ظهور بعض الأمراض التي كانت منتشرة في الماضي، واعتقد الباحثون أنهم نجحوا في القضاء عليها نهائيًا، واختفت بالفعل لفترات طويلة مثل الحصبة، وشلل الأطفال، والبرص، والسل، ومرض الزهري، والجرب.

وأوضحت الدراسة أن السبب وراء ظهور هذه الأمراض مرة أخرى، والتي تسببت في وفاة ملايين البشر، يرجع إلى التراجع في تناول التطعيمات الخاصة بها، إذ ظهرت هذه الأمراض في كلٍ من فرنسا وبريطانيا، ومقاطعة كبيك الكندية، بالإضافة إلى أن مرض الجرب الذي يصيب الأطفال وكبار السن الذين يعانون من نقص في مستوى فيتامين “ج”، فيما تسهم سوء التغذية وعدم تناول الخضروات والفاكهة في زيادة فرص إصابة الأطفال وكبار السن بمرض “الأسقربوط”.

وطالب الباحثون بالعودة مرة أخرى إلى إعطاء التطعيم بانتظام للوقاية من هذه الأمراض التي بدأت تنتشر مرة أخرى

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