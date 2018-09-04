شاهد بالصور | ضواحي برشلونة البعيدة

أنها “فاينال دي لينيا” أو آخر الخط، كما يحب أن يطلق عليها سكانها، أنها الضواحي البعيدة في مدينة برشلونة التي يصعب الوصول إليها.

توضح صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن الكثير من الضواحي الواقعة على أطراف مدينة برشلونة في إسبانيا، والتي لا يمكن الوصول إليها بسهولة، حيث أنها بعيدة عن أطراف خطوط المترو في المدينة.

من بين هذه الضواحي، حي “كان كوياسن” الواقعة على مسافة قريبة من الخط الحادي عشر للمترو، توضح الصحيفة أن أهالي هذه المنطقة يمتلكون سيارات خاصة للوصول إلى منازلهم.

هناك أيضا سانتا كولوما دي جرامنيت التي تقع على مقربة من الخط التاسع لمترو الأنفاق في المدينة.

ويرصد المصور أليساندرو فينسنزي في مشروعه التصويري “فينال دي لينيا” الأشخاص والأماكن الواقعة على أطراف برشلونة.

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