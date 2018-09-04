أبوظبي | خليجيتان تعتديان على شقيقهما بالضرب والأخير يؤكد: لن أتنازل

قضت الدائرة الاستئنافية الجزائية الأولى في قضاء أبوظبي خلال جلستها التي عقدت اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن متهمتين خليجيتين “أختين”، الأولى طالبة والثانية عاطلة عن العمل، قامتا بالإعتداء على شقيقهما بالضرب المبرح دون سبب، وذلك لإمهالهن مدة تسوية وصلح.

وأنكرت المتهمتين خلال الجلسة التي عقدت اليوم، التهم المنسوبة، مؤكدين قيامهم بالاعتداء على شقيقهم بغرض الدفاع عن النفس بعد أن تهجم عليهن بالضرب، عقب إشكاليات ومشادات كلامية وقعت بينهم، فيما لم يتنازل الأخ عن القضية بعد قضاء المتهمتين عقوبة مدتها أكثر من 40 يوماً.

وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تخصيص جلسة يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، بعد أن أفرجت عن المتهمتين، لإمهالهم مدة تمكنهم من تسديد الغرامة المفروضة والتصالح مع شقيقهما، مع حجز جواز سفرهم خلال هذه المدة.

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