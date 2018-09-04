تحقيق فائض في الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2017

بينت تقارير مالية بحثتها اللجنة المالية والاقتصادية في الدولة اليوم خلال اجتماعها تحقيق فوائض نقدية نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2017 إذ تم توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل كافة المشروعات الاقتصادية والخدمية المُخطط لها فضلاً عن التوسع في تمويل قطاع الانشاءات والبنية التحتية .

وعقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها الدوري برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بقصر الرئاسة في أبوظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

واستعرضت اللجنة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 وذلك بعد قيام الجهات الاتحادية بتحديث مشروعات ميزانياتها في النظام الآلي لإعداد الميزانية ضمن خطة الميزانية العامة للسنوات الخمسة 2017-2021 لموائمتها مع رؤية الإمارات 2021

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالأسس الراسخة التي أرستها القيادة الرشيدة في العمل الحكومي والتي تدعم توجه دولة الإمارات وسعيها نحو تحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071 في أن تكون الدولة في المركز الأول عالمياً في مختلف المجالات وأن تكون أفضل دولة وأفضل حكومة في العالم وأن يتمتع أبناء وبنات الإمارات بأفضل نظام تعليمي وأفضل اقتصاد .

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