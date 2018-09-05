«التربية»: وجبة الطلبة بين درهمين وأربعة

في إطار المستجدات التي يشهدها العام الدراسي الجديد، اعتمدت وزارة التربية والتعليم مؤخراً، قوائم الأصناف الغذائية، التي تورد للمقاصف المدرسية، إذ تضم 122 صنفاً غذائياً، وسعر الوجبة بين درهمين وأربعة دراهم، لجميع الطلبة، فيما بلغت قيمتها 5 دراهم مع زجاجة المياه، لأطفال الروضة.

وحددت الوزارة، عبر تعميم وجهته إلى الإدارات المدرسية، قائمة الشركات الموردة للمقاصف، وعددها 12 شركة موزعة على دبي والمناطق الشمالية، لتكون مسؤولة عن تشغيل المقاصف بشكل كامل، داعية إياها إلى تسهيل إجراءات دخول الموردين إلى المقاصف، ليستبدلوا بالمعدات القديمة، أخرى جديدة، مع تزويدهم بأعداد الطلبة، واختيار الوجبات الغذائية من القائمة المرفقة التي تشتمل على 122 صنفاً. مشيرة إلى تعديل محتويات قوائم الوجبات، حرصاً على صحة الطلبة.

وأكد حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، خلال لقاء نظمته الوزارة مع موردي المقاصف، في ديوانها العام بدبي، بحضور المهندس عبدالرحمن الحمادي، وكيل الوزارة للرقابة والخدمات المساندة، والشيخة خلود القاسمي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة، و35 ممثلا عن شركات الأغذية الوطنية الموردة، اهتمام الوزارة، بملف التغذية ضمن المدرسة الإماراتية، لارتباطه الوثيق بأداء الطلبة الذهني والأكاديمي.

وأضاف، إنه نظراً لانعكاسه المباشر على صحة الطلبة، أثناء المرحلة الدراسية أو بعدها، ينبغي زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بالوزارة والموردين المشغلين للمقاصف المدرسية، للتأكد من نوعية الأغذية المتاحة للطلبة، وقيمتها الغذائية، وضرورة موافقتها للاشتراطات الصحية.

وشدد على حرص الوزارة، على تطبيق أفضل المعايير الصحية المرتبطة بتغذية الطلبة، والعمل على تطوير قوائم الأغذية المقدمة لهم، في المقاصف، بحيث تراعي المواصفات الصحية المطلوبة، لافتًا إلى أن المنظومة التعليمية في الدولة تشكل إطاراً جامعًا يهتم بكل ما يتصل بالطلبة صحيًا ونفسيًا وأكاديميًا وأكد أهمية دعم المشاريع الوطنية الواعدة التي تندرج تحت مظلة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمختصة بصناعة الأغذية .

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