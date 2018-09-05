دبي | “علم الحشرات” يكشف لغز جثة محترقة

توصل خبراء مسرح الجريمة في شرطة دبي، إلى سبب موت شخص عُثر على جثته محترقة داخل مركبته، عبر استعانتهم بعلم الحشرات.

وكانت النتائج الأولية لمسرح الجريمة قد أظهرت أن الشاب مات محترقاً داخل مركبته، إلا أن الفحوصات الجنائية المتخصصة من قبل مسرح الجريمة بيّنت أن الشاب توفى إثر جرعة زائدة، وبقيت الجثة لأكثر من يوم دون أن يلاحظها أحد، إلى أن أقدم أصدقاؤه على حرق جثمانه لإخفاء السبب الحقيقي للوفاة.

وأوضح رئيس قسم إعادة بناء مسرح الجريمة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية النقيب محمد الخلوفي لـ«الرؤية»، أن فحص الجثة والاستعانة بعلم الحشرات كشف عن تحديد عمر اليرقات، والتي أظهرت أن الشخص توفي قبل يومين إلى ثلاثة أيام من الاحتراق.

وبعد حل لغز الجثة، توصل رجال الشرطة إلى أصدقاء الضحية بالبحث والتحري، وتبيّن أن المتوفى كان قد تعاطى المخدرات مع شابين، وقضى بجرعة زائدة، فتخوف أصدقاؤه من إبلاغ الشرطة وأخفوا جثته في مركبته، وبعد فترة أحرقوا السيارة للتغطية على سبب الوفاة.

وأشار النقيب الخلوفي إلى أن لعلم الحشرات الجنائي استخدامات عديدة في مجال الطب الشرعي، وأهمها تقدير زمن الوفاة من خلال طول ووزن الحشرة الموجودة فوقها، والمرحلة التي وصلت إليها في دورة حياتها.

ويمكن أيضاً بواسطتها تحديد مكان الجثة، إذ إن بعض الحشرات تتواجد في البيئة المغلقة وأخرى في البيئة المفتوحة، في حين عدم وجود الحشرات فوق الجثة يرجع إلى حفظها في ثلاجة أو مكان محكم الإغلاق.

وبحسب الخلوفي، تغزو الحشرات الجسم وفق مراحل متتابعة، ولكل مرحلة حشرات خاصة بها، فهناك من تغزو الجسم في بداية مرحلة التحلل، وغيرها تغزوه بعد التعفن، وأخرى بعد أن يهترئ ويتحلل.

وتابع: غالباً ما تختار الحشرات الأنف والفم والأذن والجروح المفتوحة لوضع بيوضها.

وتطرق إلى أهم استخدامات تطبيقات علم الحشرات الجنائي، ومنها كشف جرائم القتل أو الانتحار، التهريب، حالات الموت المفاجئ، الاعتداء الجسدي على الأطفال، حوادث تحطم الطائرات، تحديد مكان ارتكاب الجريمة، والاغتصاب، وغيرها.

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