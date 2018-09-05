سواريز : الاعتزال في برشلونة صعب.. انظروا لشابي وإنييستا

بواسطة / بتاريخ 2018-09-05 في 12:35 م /
sabq2-600x55313

اعترف لويس سواريز مهاجم برشلونة أنه من الصعب أن يعتزل في صفوف البلوجرانا مؤكدا رحيله عن صفوف الفريق حال انخفاض مستواه.

وقال سوايز في حديثه لإذاعة “راك 1” الإسبانية: “الاعتزال في برشلونة أمر صعب انظروا لشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا فهم لم يعتزلا هنا”.

وواصل “عندما لا يصبح مستواي قادرا على مواكبة برشلونة سوف أتخذ خطوتي التالية”.

قبل أن يستدرك “لكن بالتأكيد رغبة أي شخص هي الاعتزال هنا في برشلونة”.

وأضاف “أكون غاضبا عندما لا أقدم المطلوب للفريق والأهداف هي أقل ما يهمني رغم علمي أن الأمر هام للمهاجمين”.

وأتم سواريز “لكن أهم شيء هو تقديم ما يفيد الفريق”.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--