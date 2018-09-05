ياهو تطلق تطبيق جديد لعرض الأخبار والطقس والمزيد في مكان واحد

فعليًا لدى ياهو تطبيقات أندرويد مخصصة لجميع خدماتها، بما في ذلك البريد والرياضة والمال وغرفة الأخبار والبحث وما إلى ذلك من خدمات أخرى، لكن إذا ما كنت لا تزال تستخدم منتجات الويب المختلفة للشركة، فهناك تطبيق جديد أطلقته الشركة يحمل اسمها، وهو متاح حصرًا على نظام تشغيل أندرويد.

فيما يخص التطبيق فهو يتضمن جميع منتجات ياهو المفضلة ويضعها لك في مكان واحد، سواء الطقس المحلي إلى النتائج والقصص الرياضية، وأهم الأخبار، وأسعار الأسهم، وكوبونات البريد الإلكتروني وغيرها، فضلًا عن تقديمه تجربة شخصية لم يسبق لها مثيل.

أخيرًا لا شك أن التطبيق مشابه جدًا لتطبيق بحث Google، مع الأخبار العاجلة والتحديثات الرياضية من فرقك المختارة والمزيد، وبصورة أقرب نشعُر بأنه تحديث لتطبيق بحث ياهو القديم، أيًا كان إن رغبت في تجربته فحمّله مجّانًا من هنا.

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