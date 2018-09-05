شاهد بالصور | متحف تماثيل تحت الماء في المالديف

أفتتح منتجع سيرو فين فوشي السياحي الفخم في المالديف متحف جديد معلق داخل المياه.

وبحسب موقع “بيزنس أنسيدر” الأمريكي فإن المتحف الجديد يضم العديد من التماثيل المذهلة تحت المياه، وكأنها تحكي قصة فيما بينها.

يبين الموقع أن الموقع البحري الجديد هو مركز واسع مقام أعلى الشعب المرجانية في البحيرة، موضحا أنه على الراغبين في الاطلاع على هذا المتحف أسفل المياه أن يسبحوا بأنبوبة تنفس لمسافة 100 متر لزيارة تماثيله الغارقة.

يضم المتحف 22 تمثال مذهل مستوحاة في أغلبها من الحياة البحرية، مع إضفاء بعض الخيال عليها، مثل تماثيل حوريات البحر بنصف انسان.

يشير مسئولون من المنتجع أن الهدف من هذا المتحف هو التذكير بالتهديد الذي تواجه الحياة البحرية وكذلك مخاطر التغير المناخي.

يوضح الموقع أن أخذ جولة داخل هذا المتحف ووسط هذه التماثيل سوف “تنقلك إلى عالم آخر”.

وتصل تكلفة الليلة الواحدة في هذا المنتجع الفخم بين 760 إلى 3838 دولار.

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