وزير الاقتصاد يصدر قرار بتعديل نظام الوساطة في الأسواق لحماية المستثمرين

أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرار بتعديل نظام الوساطة في الأوراق المالية بالأسواق .

ويأتي القرار انطلاقاً من دور الهيئة في تطوير قطاع الأوراق المالية ورفع كفاءة سوق رأس المال بالدولة بصورة تضمن حماية المستثمرين كما يأتي القرار كذلك تجاوباً مع المقترحات التي رفعتها عدد من شركات الوساطة للهيئة لتمكينها من توفيق أوضاعها وتسوية معاملاتها بما يتوافق مع النظام الجديد.

ومن شأن هذا التعديل أن يسهم في الحفاظ على شركات الوساطة ذات القيمة المضافة، مع إلزام الشركة- في الوقت نفسه- بالاحتفاظ بوضع وموقف مالي قوي بشكل مستمر.

ونص القرار على ألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ 3 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول) و30 مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة “عضو التداول والتقاص”

كما نصت القرار على الحفاظ على صافي حقوق ملكية بنسبة لا تقل عن 75% من رأس المال المدفوع بشكل مستمر وأن لا تقل قيمة الضمان البنكي عن مليون درهم بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول) و(20) مليون درهم إماراتي بالنسبة لشركة الوساطة (عضو التداول والتقاص)”.

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